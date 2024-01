Nos meios digitais, ganhou espaço a especulação acerca da possibilidade de um ciclone bomba atingir o estado de Santa Catarina entre esta quarta-feira, 17, e a quinta-feira, 18. No entanto, é imprescindível explicar que tal informação é falsa.

Trata-se, pois, de uma narrativa leviana impulsionada por indivíduos com motivações oportunistas, carecendo de respaldo técnico ou fundamentação sólida.

Para abordar esse tema, buscamos esclarecimentos junto ao renomado meteorologista Piter Scheuer, que compartilhou conosco os detalhes relevantes.

As informações detalhadas estão disponíveis no boletim apresentado a seguir.

Sem ciclone bomba em SC

Iniciamos este boletim esclarecendo os rumores acerca de um possível ciclone bomba que supostamente poderia impactar Santa Catarina entre esta quarta e quinta-feira.

É crucial ressaltar que tal informação é completamente infundada, carecendo de qualquer respaldo técnico.

De fato, um sistema de baixa pressão que está se formando nesta metade da semana dará origem a esse ciclone, contudo, sua localização será em alto mar, distante da costa Sul do país, não apresentando nenhuma influência para Santa Catarina.

Possíveis temporais, mas sem ciclone

Focando agora na previsão do tempo para esta quarta-feira, especialmente para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, é relevante destacar que o ar abafado permanecerá ao longo do dia nesta região.

As projeções dos simuladores meteorológicos indicam uma atmosfera bastante variável.

Em termos simples, isso significa que podemos esperar algumas aberturas de sol intercaladas com períodos de chuva, possivelmente acompanhados de trovoadas.

É crucial ressaltar que, embora a ocorrência de temporais isolados não seja descartada, eles não estarão sob a influência do ciclone, mas sim de um sistema de baixa pressão.

Restante da semana

Ao projetarmos a previsão para os próximos dias, vislumbramos a continuidade do clima de verão, marcado por períodos de sol intercalados por nuvens, entre a quinta e a sexta-feira em Brusque e região.

Isso significa que o calor deve persistir, podendo superar os 30°C, com a possibilidade de trovoadas em qualquer momento do dia, sendo mais prováveis durante a tarde em direção à noite.

Entretanto, no fim de semana, antecipa-se uma queda nas temperaturas, com máximas potencialmente abaixo dos 30°C.

O risco de algum evento de chuva entre o sábado e o domingo faz parte da expectativa.

Assim, ao avaliarmos o cenário climático vindouro, observamos a possibilidade de instabilidades, mas é necessário esclarecer que eventuais condições climáticas adversas não estarão vinculadas às influências do ciclone.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também os volumes de chuvas registrados durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Arquivo: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 13

