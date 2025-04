Falso: vídeo que mostra homem esfaqueado no pescoço não foi registrado em Brusque

Vídeo e foto que mostram um homem sendo esfaqueado no pescoço em um mercado circulam pelo WhatsApp nesta quarta-feira, 9. As imagens são acompanhadas de um texto que diz que o caso teria ocorrido no bairro Águas Claras, em Brusque. No entanto, a informação é falsa.

Sites divulgaram que o crime ocorreu em outros lugares pelo Brasil. Não é possível saber de fato em qual município o caso foi registrado, mas não foi em Brusque, diferente do que indicam as mensagens encaminhadas com frequência pelo WhatsApp.

“Olha o caos na Águas Claras”, consta na mensagem encaminhada junto ao vídeo, em referência ao bairro de Brusque. As imagens são fortes.

A reportagem de O Município entrou em contato com o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM) de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, que negou o registro de ocorrência deste tipo pela PM local.

Na internet, um portal afirma que o caso ocorreu em Timon, no Maranhão. Já outro site relata que o crime aconteceu em Imbé de Minas, em Minas Gerais.

Colaboração: Vitor Souza

