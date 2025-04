Falta de água em Brusque: saiba como fica cobrança aos moradores

Após seis dias de falta de água em Brusque, moradores expressaram preocupação em relação à cobrança do serviço. O jornal O Município questionou o chefe do Procon de Brusque, Maikon Baltazar, para esclarecimentos.

Segundo ele, a cobrança será feita normalmente, mas os dias sem água não serão cobrados.

Falta de água em Brusque

Vários bairros de Brusque estão sem abastecimento desde o fim de semana, devido a problemas com novas bombas instaladas pelo Samae — uma sem potência e outra que sequer funcionou.

A autarquia iniciou a distribuição na segunda-feira, 28, com mais de 5 milhões de litros reservados.

As partes baixas da cidade já recebem água por gravidade, mas o alto consumo, causado por reservatórios vazios, dificulta o abastecimento das regiões mais altas. A expectativa é que 80% da população tenha água até esta quarta-feira, 30.

Com o feriado do Dia do Trabalhador, na quinta-feira, 1º, o menor consumo pode ajudar a normalizar o serviço. A previsão é que até sábado, 3, toda a cidade esteja abastecida. Caminhões-pipa e apoio do Samae de Gaspar auxiliam na operação com prioridade para hospitais e escolas.

Leia também:

1. Brusquenses seguem lidando com falta de água; saiba quando abastecimento deve normalizar

2. Conheça o neto de Carlos Renaux que viveu em Brusque após lutar na Segunda Guerra e ter sido capturado pelos russos

3. Eleitores de Brusque podem ter título cancelado por ausência às urnas sem justificativa; veja como consultar

4. VÍDEO – Contêineres caem de navio no rio Itajaí-Açu

5. Escolha do novo papa: Vaticano divulga data de início do conclave

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: