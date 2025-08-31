Falta de alimentos e fraldas sujas: casal com três filhas é preso por maus-tratos em Blumenau

Um casal foi preso na madrugada deste domingo, 31, após a Polícia Militar atender uma ocorrência de lesão corporal e maus-tratos em Blumenau. O caso foi registrado por volta de 1h no bairro Ponta Aguda.

A guarnição foi acionada e contou com apoio da equipe do Tático. No local, uma mulher de 27 anos relatou ter ingerido bebida alcoólica em excesso após a perda de um filho recém-nascido e iniciou uma discussão com o companheiro, de 21 anos.

De acordo com a PM, ambos apresentavam lesões. A mulher tinha cortes nos pulsos, hematomas pelo corpo e sinais de embriaguez. Já o homem apresentava ferimentos no braço, que afirmou serem de automutilação.

Durante o atendimento, os policiais constataram a presença das três filhas do casal, de 8 anos, 2 anos e 2 meses, vivendo em condições precárias. Segundo a PM, a residência estava em situação de insalubridade, com sujeira, falta de alimentos, cama úmida, fiação exposta e risco estrutural. As crianças estariam com roupas e fraldas sujas, sem os cuidados básicos de higiene.

O Conselho Tutelar foi acionado e realizou o acolhimento institucional das menores. A Polícia Militar deu voz de prisão ao casal pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal.

Ambos foram encaminhados para exames periciais e, em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.