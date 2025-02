Falta de dinheiro e portas fechadas de forma inesperada: Prefeitura de Botuverá pede providência em relação à lotérica

A Prefeitura de Botuverá formalizou, nesta segunda-feira, 10, um pedido à Caixa Econômica Federal para que tome providências imediatas quanto ao funcionamento da unidade lotérica do município.

O ofício assinado pelo prefeito Victor Jose Wietcowsky foi encaminhado à agência da Caixa em Brusque, solicitando esclarecimentos e ações concretas para a regularização dos serviços prestados à população.

“Nos últimos anos, moradores de Botuverá vêm enfrentando dificuldades com a lotérica local, que tem operado de forma irregular”, destaca o prefeito. “Segundo relatos, desde 2023 já havia registros de falta de dinheiro para saques, e em 2025 a situação se agravou, com a unidade frequentemente fechada sem justificativa plausível”, complementa.

O cenário em questão tem gerado transtornos para cidadãos que dependem do serviço para pagamentos, recebimento de benefícios e outras transações financeiras essenciais.

Procon acionado

A assessora jurídica da prefeitura, Fabiana Dalcastagne, destacou que o problema já está sendo acompanhado pelo Procon do município. “Já há algum tempo, a população vem relatando problemas com a lotérica. No ano passado, faltava dinheiro no caixa, impedindo saques, e agora, em 2025, a unidade está constantemente fechada. O Procon está intervindo e esperamos que a situação seja resolvida em breve”, afirmou.

No documento enviado à Caixa, a prefeitura cobra esclarecimentos sobre os motivos do fechamento recorrente da lotérica e da frequente falta de dinheiro disponível para saques. Além disso, exige providências urgentes para garantir o funcionamento regular da unidade, assegurando o atendimento adequado à população.

A prefeitura reforça que o não cumprimento dessas exigências poderá resultar em medidas administrativas e legais cabíveis, considerando o prejuízo causado aos cidadãos. O Procon de Botuverá continuará acompanhando o caso, registrando denúncias e aplicando penalidades caso a situação persista.

A expectativa é de que a Caixa Econômica Federal apresente, nos próximos dias, um posicionamento formal sobre o problema.

