Falta de energia atinge maior parte dos bairros de Brusque

A maior parte dos bairros de Brusque foram atingidos pela falta de energia na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque.

Ao todo, 15 bairros foram afetados, sendo Águas Claras, Bateas, Centro II, Guarani, Jardim Maluche, Limeira Baixa, Paquetá, Poço Fundo, Ponta Russa, Primeiro de Maio, Rio Branco, Santa Cruz, Santa Luzia, Souza Cruz e Zantão.

Os bairros com mais unidades consumidoras com queda de energia são Águas Claras, com aproximadamente 4.800 unidades afetadas, Poço Fundo, com cerca de 1.000, Santa Luzia, com cerca de 1.400, e Primeiro de Maio, com aproximadamente 1.300 unidades sem fornecimento.

A reportagem do jornal O Município tentou contato com a Celesc para saber o que teria motivado a falta de energia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Leia também:

1. Chuvas da terça-feira: saiba quanto já choveu nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim

2. VÍDEO – Família morre afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/12)

4. Ciclone extratropical: veja as regiões de Santa Catarina que já foram afetadas pelo fenômeno

5. Defesa Civil de Brusque atualiza previsão de chuvas para esta terça-feira



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

