Falta de energia atinge maior parte dos bairros de Brusque

Ao todo, 15 bairros foram afetados

Falta de energia atinge maior parte dos bairros de Brusque

Ao todo, 15 bairros foram afetados

Comente

A maior parte dos bairros de Brusque foram atingidos pela falta de energia na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque.

Ao todo, 15 bairros foram afetados, sendo Águas Claras, Bateas, Centro II, Guarani, Jardim Maluche, Limeira Baixa, Paquetá, Poço Fundo, Ponta Russa, Primeiro de Maio, Rio Branco, Santa Cruz, Santa Luzia, Souza Cruz e Zantão.

Os bairros com mais unidades consumidoras com queda de energia são Águas Claras, com aproximadamente 4.800 unidades afetadas, Poço Fundo, com cerca de 1.000, Santa Luzia, com cerca de 1.400, e Primeiro de Maio, com aproximadamente 1.300 unidades sem fornecimento.

A reportagem do jornal O Município tentou contato com a Celesc para saber o que teria motivado a falta de energia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Leia também:

1. Chuvas da terça-feira: saiba quanto já choveu nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim
2. VÍDEO – Família morre afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça
3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/12)
4. Ciclone extratropical: veja as regiões de Santa Catarina que já foram afetadas pelo fenômeno
5. Defesa Civil de Brusque atualiza previsão de chuvas para esta terça-feira

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo