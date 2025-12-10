Falta de energia atinge maior parte dos bairros de Brusque
Ao todo, 15 bairros foram afetados
A maior parte dos bairros de Brusque foram atingidos pela falta de energia na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque.
Ao todo, 15 bairros foram afetados, sendo Águas Claras, Bateas, Centro II, Guarani, Jardim Maluche, Limeira Baixa, Paquetá, Poço Fundo, Ponta Russa, Primeiro de Maio, Rio Branco, Santa Cruz, Santa Luzia, Souza Cruz e Zantão.
Os bairros com mais unidades consumidoras com queda de energia são Águas Claras, com aproximadamente 4.800 unidades afetadas, Poço Fundo, com cerca de 1.000, Santa Luzia, com cerca de 1.400, e Primeiro de Maio, com aproximadamente 1.300 unidades sem fornecimento.
A reportagem do jornal O Município tentou contato com a Celesc para saber o que teria motivado a falta de energia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
