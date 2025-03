Falta de energia cancela sessão da Câmara de Brusque

A sessão da Câmara de Vereadores de Brusque nesta terça-feira, 18, precisou ser cancelada devido à falta de energia no Centro. O prédio do Legislativo também foi afetado com as quedas de luz pela cidade em razão da chuva que atingiu Brusque no final da tarde.

O vereador Rick Zanata (Novo) informou à reportagem de O Município que a sessão foi remarcada para esta quarta-feira, 19, às 17h. Posteriormente, a assessoria da Câmara confirmou o reagendamento.

Os vereadores, público e imprensa chegaram a comparecer à sede do Legislativo. A sessão foi cancelada poucos minutos após as 17h. Nesta reunião, o pastor Cláudio Schefer receberia uma homenagem da Câmara.

