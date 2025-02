Falta de limpeza e conservação: moradores de Brusque cobram manutenção no Parque das Esculturas

Moradores de Brusque relataram ao jornal O Município o que consideraram um “descaso” da prefeitura em relação ao Parque das Esculturas. De acordo com eles, o local estava com mato alto, falta de organização nos banheiros e manutenção nas 40 obras – parte delas estão sujas e desgastadas. A Fundação Cultural passou a administrar o parque em janeiro deste ano e, após vistoria, identificou alguns problemas.

Recentemente, a artista Vania Gevaerd visitou o parque e divulgou em seu Instagram alguns dos problemas abordados pela população. Em um vídeo ela diz que o parque “é um patrimônio incalculável, mas está com as obras esquecidas”.

A publicação conta com mais de 50 comentários de pessoas que visitam o parque e também percebem os mesmos problemas.

Parque sob administração da Fundação Cultural

Até janeiro deste ano, o parque era administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O diretor da fundação, Igor Alves Balbinot, afirma que a autarquia está orçando os serviços necessários no local. Além da limpeza e roçada, também estão previstos outros consertos e trocas de iluminações do parque.

Nesta terça-feira, 11, a reportagem esteve no local e observou que o serviço de roçada foi iniciado. A remoção do mato alto deve levar mais alguns dias.

No entanto, as demais ações necessárias para melhorar o aspecto do parque ainda precisam ser feitas.

Recentemente, a vereadora Bete Eccel (PT) apresentou um pedido para que, além da limpeza, seja feita também troca das lâmpadas de iluminação e a realização de reparos nas estruturas danificadas.

Segundo a Fundação Cultural, uma empresa já foi escolhida para realizar os serviços e aguarda a definição dos valores para o início dos trabalhos. A previsão de início é para os próximos meses.

O investimento na estrutura do parque estava nas propostas de campanha do prefeito André Vechi (PL), uma vez que ele propôs elevar o local ao status de Museu Internacional das Esculturas.

Problemas frequentes

Nesta terça-feira, em diversos pontos do parque era possível ver o mato alto. Em certos locais, ele chega a cobrir placas de identificação das obras. Questionado, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filhos, afirma que a última roçada foi feita no dia 27 de dezembro.

“Infelizmente, às vezes o mato cresce um pouco mais nessa época [início do ano], mas isso será solucionado o mais breve possível. Não deve ser uma situação frequente, a roçada deve se tornar frequente no espaço”, diz Igor.

Já nos banheiros, alguns visitantes relatam terem visto vassouras, ferramentas, baldes e produtos de limpeza. Igor explica que os itens são guardados nos banheiros uma vez que furtos foram registrados no depósito do parque. A questão também está no cronograma da fundação.

