Falta de médicos na UBS do Águas Claras prejudica atendimentos

Devido à falta de profissionais, os atendimentos na Unidade Básica Saúde (UBS) do bairro Águas Claras, em Brusque, estão prejudicados. Moradores reclamam, principalmente, da falta de atendimento especializado. A Secretaria de Saúde se manifestou sobre o caso.

Uma moradora do bairro conta que sofre com problema de tireoide e desde o mês de fevereiro tem buscado consulta especializada na unidade. Entretanto, não conseguiu devido à falta de médicos.

“sempre me dão informações diferentes: ‘hoje a médica só vai atender pessoas com dengue, hoje não tem sistema, hoje está sem energia”

“Desde então venho tentando me consultar e não consigo, pois sempre me dão informações diferentes: ‘hoje a médica só vai atender pessoas com dengue, hoje não tem sistema, hoje está sem energia”, pontua.

Ela conta que já compareceu diversas vezes na UBS, e que na última vez, “chegou ao limite”, pois, de acordo com ela, era a quinta pessoa da vez e uma atendente a informou que não iriam lhe atender, pois não se tratava de um caso grave, mas que iria agendar uma consulta para a moradora.

A paciente também pontua que no ano passado houve uma reforma na unidade que fez com que a UBS atendesse apenas em um único horário do dia. Ela também não conseguiu atendimento durante o período.

“Importante dizer também que essa forma de atendimento não beneficia a população, pois a unidade tem quatro equipes divididas em quatro pequenas áreas, duas atendem pela manhã e duas à tarde”.

“Assim, caso precise de uma consulta à tarde, não sou atendida, pois o médico que pertence a minha área só atende de manhã”, diz moradora do bairro.

“Assim, caso precise de uma consulta à tarde, não sou atendida, pois o médico que pertence a minha área só atende durante a manhã”, completa a moradora do bairro.

Secretaria de Saúde

A secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, afirmou que há dois fatores que prejudicam o atendimento na região: o afastamento de profissionais e também a falta deles.

Esse afastamento inclui profissionais com dengue e também por outros motivos. “E temos a questão da substituição. Pois o RH está chamando, mas não há profissionais assumindo”.

Em relação a ida de pacientes somente em um horário, Thayse diz que é preciso que o paciente compareça à Secretaria de Saúde para entender melhor o caso. “Ele pode vir até o terceiro andar da secretaria para que a gente possa identificar o que está acontecendo”.

Ainda segundo a secretária, nesta semana deve ser publicado o decreto de ampliação de funcionamento das unidades. “Ele deixa bem claro que o paciente pode acessar a UBS em qualquer hora do dia”.

“Na questão do Águas Claras [da UBS do bairro], como há desfalque de profissionais afastados e também exonerações, pode ser um caso específico”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: