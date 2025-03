Falta de profissional de limpeza em creche de Brusque é debatida na Câmara

A vereadora Bete Eccel (PT) deu continuidade na sessão da Câmara desta quarta-feira, 19, a um assunto que começou na semana passada. A parlamentar alega que recebeu denúncias de que o Centro de Educação Infantil (CEI) Noêmia Fialho I, no Centro, está sem servente, ou seja, profissional de limpeza.

Ela e o vereador Paulinho Sestrem (PL), líder do governo na Câmara, debateram o assunto na semana anterior e combinaram de realizar uma visita à unidade junto com a secretária de Educação, Franciele Mayer. Na ocasião, Paulinho contrariou os argumentos de Bete.

A visita realmente aconteceu. Bete reforçou na sessão desta quarta que, de fato, a unidade não possui servente e que há outros profissionais atuando na função. “Nesta visita, comprovamos que as denúncias que chegaram condizem com a realidade”.

Ela alega que, desde o início das atividades da creche no ano, não há servente para realizar os serviços de limpeza. Um servidor de uma unidade no bairro Paquetá foi remanejado para desempenhar a função. “Era de fato essa realidade que deveria ser oferecida para nossas crianças?”.

Bete mencionou que a secretária de Educação explicou que a prefeitura está contratando e há 30 vagas abertas. A vereadora completa que recebeu informações de casos semelhantes em outras unidades e que repassou a demanda à secretária.

Base do governo relata dificuldade para contratar

Paulinho Sestrem negou parte do argumento de Bete de que não havia profissionais na unidade. Ele disse que os serviços de limpeza estavam sendo realizados, mesmo com a dificuldade para contratação de novo servente.

“Havia profissionais lá, mas não como se gostaria ou deveria ser. A nossa secretaria [de Educação], junto com o RH, faz de tudo para completar as equipes”, defende. “Não foi comentado aqui [pela Bete] que estavam restabelecendo a questão elétrica da creche”, completa.

O líder do governo ressalta que as demais unidades educacionais do município estão em processo para receber mais profissionais.

O vereador Valdir Hinselmann (PL) considerou, em aparte, que a ausência de servente na unidade ocorre devido à falta de mão de obra no município. Ele afirma que não está havendo interesse pelo trabalho em escolas da cidade.

“Está difícil em relação à falta de mão de obra. Há 30 vagas a serem chamadas, mas as pessoas hoje estão buscando outras oportunidades. As empresas de Brusque precisam de mão de obra e a prefeitura também sofre com isso”.

Sessão reagendada

A sessão da Câmara foi realizada excepcionalmente nesta quarta-feira. Os encontros ordinários acontecem sempre nas terças, mas, na data anterior, os trabalhos foram cancelados e reagendados devido à chuva que atingiu a cidade. Na ocasião, o prédio do Legislativo ficou sem energia.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: