Falta de regularidade atrapalha o início de temporada do Brusque

Assim como foi contra a Chapecoense, o Brusque entregou três pontos para o Figueirense em cima do erro de sua defesa.

É inconcebível, em um time profissional, que um erro infantil se repita dessa forma em dois jogos no mesmo campeonato. Não sei se falta comunicação, se falta foco, ou outra coisa. O técnico precisa consertar isso. O time despencou na tabela de classificação e tem pela frente o Criciúma e o Santa Catarina, dois times que ponteiam a tabela. Pedreiras. O problema é que o time do Brusque não é confiável.

O técnico Filipe Gouveia convive com uma série de problemas e não os esconde. O tal do “cobertor curto” está cobrando a conta com o passar das rodadas. O jogo de amanhã contra o invicto Criciúma pode tirar o time do G-8 em caso de derrota e jogar pressão para as três rodadas finais.

O que virá pela frente

O grupo que comprou a SAF do Brusque está trabalhando há uma semana, e ainda faltam perguntas para serem respondidas. O vice-presidente do Grupo AVS, Miguel Socorro, deu boas notícias como a ideia de profissionalizar mais a gestão com a contratação de estruturas de alimentação, fisiologia e administrativo. Até aí tudo certo. É algo necessário.

O que não temos resposta ainda é sobre as metas esportivas do time para 2025.

Todos sabem que o time do Brusque precisa de reforços pra ontem, e o próprio técnico Filipe Gouveia deixou claro isso. Miguel Socorro, em entrevista à Rádio Cidade na quarta, disse que a intenção imediata da SAF é trazer apenas um zagueiro, não pensando em outras posições no momento.

Minha dúvida é se o Brusque tem a intenção de investir para buscar o título estadual e a vaga na Copa do Brasil, ou se vai passar esse tempo todo com esse elenco enxuto e muito problemático pela falta de opções , o que diminui as chances. Não dá pra trabalhar em alto nível com tanta pouca gente no profissional. A necessidade de vários reforços é urgente.

Vôlei

O time do Abel Moda Vôlei tinha uma grande oportunidade de vencer a primeira partida na quarta-feira, contra o Brasília, antepenúltimo colocado da Superliga e que lutava contra o rebaixamento. O que aconteceu anteontem na Arena Brusque foi um atropelamento: 3 sets a zero para o time do Distrito Federal, com direito a 25 a 13 e 25 a 11 nos sets finais. Para quem fez um jogo competitivo contra o Bauru, que está lá em cima da tabela, não dá pra entender os erros contra uma equipe da parte de baixo da tabela.

Em Blumenau

O prefeito de Blumenau, Egidio Ferrari, anunciou que os clubes de futebol da cidade irão jogar no Monumental do Sesi na Série B do Catarinense deste ano, encerrando uma novela onde os clubes locais estavam jogando longe de casa. Enquanto isso, vamos ver como vai caminhar a questão da compra ou não do Sesi de Brusque, agora que o clube de futebol tem dono e outro CNPJ.

