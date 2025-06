Falta de sinalização em obras na rodovia Antônio Heil gera reclamações de motoristas

Motoristas que trafegam pela rodovia Antônio Heil (SC-486), entre Brusque e Itajaí, reclamaram ao jornal O Município sobre a falta de sinalização em trechos em obras. Na tarde desta quarta-feira, 25, a reportagem foi até o local e identificou três pontos com serviços na pista para quem segue em direção a Itajaí.

Segundo relatos, as obras estão sendo feitas há cerca de duas semanas. Motoristas relatam preocupação ao trafegar na rodovia durante a noite, pois a falta de sinalização aumenta o risco de acidentes. Outro ponto destacado é que alguns cones acabam saindo do lugar e permanecem às margens da via.

O primeiro ponto fica logo após o fim do perímetro urbano de Brusque, na faixa da esquerda. No momento que a reportagem passou pelo trecho nesta quarta, havia máquinas e trabalhadores na pista, e a sinalização era feita apenas por cones entre as duas faixas.

O segundo trecho, já sem sinalização, está localizado na lombada em frente ao acesso ao Shampoo Motel. Há brita sobre o asfalto, onde os serviços são executados. Por fim, o terceiro ponto fica em frente à loja Pikuxa, com a pista ainda em obras e coberta por brita.

Neste último local também não há sinalização. Muitos caminhões trafegam por ali e, ao passarem pelos trechos em obras, levantam uma nuvem de poeira que atrapalha a visibilidade dos motoristas.

Resposta do estado

Questionada, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informou que tem conhecimento do caso e que seus técnicos cobram constantemente a correta sinalização em todas as obras.

Na manhã desta quarta, a coordenadoria regional se reuniu com representantes da empresa, que vai adequar a forma de trabalho para evitar situações como essa, tanto na sinalização como na questão do pavimento.

“As fresagens vão começar bem cedo, nos dias em que o clima permitir o serviço, e o pavimento novo será aplicado ainda durante o dia para que, à noite, a pista esteja sem desníveis. Isso na parte de conserva e manutenção”, diz a SIE em nota.

