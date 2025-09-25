Família atualiza estado de saúde de ciclista que sofreu traumatismo craniano após acidente no Dom Joaquim, em Brusque

A família de Eduardo Luiz Fiedler, ciclista que sofreu traumatismo craniano após um acidente com um carro em Brusque, atualizou o estado de saúde dele ao jornal O Município. O homem, de 44 anos, já recebeu alta do Hospital Azambuja e está em casa sob os cuidados da família.

O caso aconteceu na rua Botuverá, no bairro Dom Joaquim, na manhã de terça-feira, 24. Segundo a família, Eduardo seguia para a casa da ex-esposa, onde iria cuidar da filha pequena, quando foi atingido nas costas por um Chevrolet Tracker.

A família esclarece que Eduardo não estava na contramão, informação que teria circulado de forma equivocada. O condutor do carro, segundo relato, é um homem de 61 anos que sofre de Parkinson. Ele teria tido a visão ofuscada pelo sol, o que resultou na colisão contra o ciclista.

Ainda conforme a família, após o acidente o motorista tentou tirar o carro do local, mas permaneceu após ser advertido por testemunhas.

“O carro atingiu as costas de Eduardo, que foi arremessado contra o veículo e depois ao asfalto. Com o impacto, ele quebrou o vidro do carro com a cabeça, chegando a ficar com cabelo preso no vidro. A bicicleta sofreu apenas amassamento na roda traseira”, relata a família.

Eduardo sofreu cortes no rosto e na cabeça, precisando levar pontos. Ele também apresentou escoriações nas mãos, pés e joelhos. No momento, enfrenta dificuldades para andar, falta de equilíbrio e inchaço no rosto.

A família contou ainda que o motorista de um carro que seguia atrás da Tracker prestou os primeiros socorros, evitando que Eduardo se afogasse com o próprio sangue e estancando o sangramento na cabeça.

“Uma bombeira fardada estava em uma sorveteria no momento e também ajudou no atendimento inicial. Posteriormente, a equipe do Samu chegou, imobilizou Eduardo e o encaminhou ao Hospital Azambuja”, acrescentou a família.

Leia também:

1. “Não tem perigo nenhum e é tudo bobagem quem pensa isso”, diz governador sobre barragem de Botuverá

2. Tempo firme sob risco: umidade marítima volta a afetar Brusque

3. Ônibus da frota escolar de Brusque se envolve em acidente na Beira Rio

4. Corrida Corra por Elas chega aos últimos dias para inscrições em Brusque

5. EXCLUSIVO – Financiar para crescer: empresas de Brusque já acessaram mais de R$ 2,2 bilhões em crédito do BNDES



Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

