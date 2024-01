Família atualiza estado de saúde de jovem que colidiu com caminhão no Primeiro de Maio

A família do jovem que ficou ferido após uma colisão entre um carro e um caminhão no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na madrugada desta quarta-feira, 3, informou que o rapaz está aguardando no hospital para fazer uma cirurgia. Lemuel Tomaz, de 21 anos, morador do bairro Primeiro de Maio, ia para o trabalho quando se envolveu no acidente. De acordo com os familiares, ele fraturou a coluna em dois lugares.

Segundo com a mãe de Lemuel, Marileia Tomaz, o filho está sendo medicado e aguardando a cirurgia, mas, que até o momento, a situação está fora de perigo.

O pai, Ezequiel Varela Tomaz, conta que o laudo da polícia aponta falha humana no acidente, que Lemuel teria se perdido na curva. Entretanto, o pai ressalta que o filho realizava o trajeto há quatro anos e que conhecia bem o trecho. “No momento do acidente chovia muito, pode ter ocorrido aquaplanagem”, diz o pai.

Acidente

O acidente foi registrado pelos bombeiros por volta de 5h, na rua Florianópolis. Devido ao impacto, Lemuel ficou preso às ferragens do carro que conduzia, Ford Fiesta. O relatório inicial informava ferimentos no crânio e que a vítima apresentava dores na coluna.

A porta dianteira do lado do carona teve que ser retirada para extração do jovem.

O condutor do caminhão, de 38 anos, nada sofreu. A dinâmica do acidente não foi informada.

Leia também:

1. Atleta brusquense realiza sonho de participar da Corrida Internacional de São Silvestre

2. Filme que conta história da banda Mamonas Assassinas chega aos cinemas de Brusque; confira horário das sessões

3. Jovem fica preso às ferragens após acidente envolvendo carro e caminhão no Primeiro de Maio, em Brusque

4. Veja ranking de nomes de bebês mais registrados em Brusque e região em 2023

5. Guabiruba acumula 132 mm em poucas horas; saiba até quando teremos chuva



Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: