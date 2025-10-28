Família atualiza situação do traslado do corpo de morador de Nova Trento encontrado morto no Peru

A família de Ivan Clovis Darli, morador de Nova Trento encontrado morto em um quarto de hotel durante uma viagem a Cusco, no Peru, aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos para o translado do corpo ao Brasil. A informação foi atualizada ao jornal O Município pelos familiares.

Ivan tinha 52 anos e foi encontrado sem vida no dia 20 de outubro. Neste momento, a família mantém contato com a Embaixada do Brasil, a seguradora e a funerária de Lima, responsável pelo transporte. Ainda não há previsão de quando o corpo chegará ao país.

Os familiares afirmam que Ivan sofreu um mal súbito enquanto dormia. “O encontramos pela manhã já sem vida, deitado e com aparência muito serena”, relatam.

