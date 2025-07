Família caminha por 70 km até Canelinha para homenagear pai falecido

No último fim de semana, 26 e 27, moradores de Blumenau realizaram uma caminhada de 70 km até o município de Canelinha. Segundo Angelita Geraldo Deschamps, de 56 anos, ação foi feita por ser um desejo do pai dela, Teodoro Francisco Geraldo, falecido em 2019. Ele queria ir a pé de chinelos até Moura, bairro em Canelinha, local onde nasceu.

Assim, a filha decidiu realizar o feito com familiares e amigos, após convencê-los da ideia. O grupo de 9 pessoas saiu de Blumenau às 5h30 de sábado, 26, e chegaram em Brusque às 18h30. No dia seguinte, 27, saíram às 5h30 e chegaram a Moura, em Canelinha, às 10h.

Organização e planejamento da família

No início do ano, Angelita convidou suas duas irmãs e um tio, chamado César, para participar da caminhada. A ideia foi recebida com desconfiança, considerada difícil de ser colocada em prática.

Mesmo assim, ela persistiu e estendeu o convite a amigos, incluindo a massagista Mari e a amiga Marizete, do grupo de corrida em que participa.

Como o trajeto total era extenso, o tio sugeriu que fosse dividido em dois dias, para facilitar o percurso dos participantes menos preparados.

A busca por hospedagem em Brusque foi um desafio. Após tentativas frustradas, Angelita conseguiu acomodações para nove pessoas na casa de um primo, que prontamente cedeu o espaço ao saber que a caminhada era em homenagem ao pai dela.

No Moura, local de nascimento de Teodoro, ela também conseguiu o apoio de uma prima para preparar o almoço de chegada do grupo.

Para garantir suporte ao longo do trajeto, foi montada uma equipe de apoio. Dois motoristas acompanharam os caminhantes de carro, prestando assistência àqueles que sentissem cansaço ou desconforto. Além da massagista Mari, que esteve presente para atender casos de dores ou câimbras.

Impacto da homenagem ao pai e emoção da caminhada

Segundo a família, a experiência resultou em novas amizades e fortaleceu os laços entre os participantes.

Angelita ressaltou a importância da atividade física como incentivo à superação pessoal, em especial quando feita em grupo. Também destacou como a caminhada reforçou o sentimento de companheirismo entre os familiares.

Para ela, a homenagem simbolizou a força do amor e da união. “Nos dias de hoje, onde tudo parece meio carregado demais, você vê que a energia do amor é algo muito forte. E se permitir conhecer novas pessoas e fazer novas amizades é muito importante. Amigos são a família que a gente escolhe ter”, finaliza.

Veja o vídeo do momento da caminhada em homenagem ao pai falecido:

