Família cria vaquinha para custear compra de prótese para homem que perdeu a perna em acidente em Brusque

A família do morador de Brusque, Nilson Rocha Machado, criou uma vaquinha para custear a compra de uma prótese para a perna direita. Ele perdeu o membro em um acidente no dia 23 de dezembro de 2024. Os familiares buscam arrecadar R$ 32 mil.

Segundo o filho dele, William, Nilson pilotava uma moto quando perdeu os sentidos em uma curva e caiu dentro do cercado de uma casa. Ele foi levado ao hospital e teve que amputar a perna. O acidente aconteceu no loteamento Dom Nelson, no bairro Limeira.

“Não tenho condições de comprar uma prótese, por isso estou aqui para pedir sua ajuda. Moro sozinho e sinto muita dificuldade para lavar a louça, tomar banho e estender minhas roupas. Além de tudo isso, preciso trabalhar. Preciso muito dessa prótese para poder ter uma vida melhor, que é poder voltar a caminhar, pois faço tudo isso de cadeira de rodas”, diz Nilson.

Para doar, basta acessar o site Vakinha e clicar na opção ‘Quero Ajudar’. Também é possível doar valores pela chave pix 5519480@vakinha.com.br, que será direcionada a Nilson.

