Família cria vaquinha para reconstruir casa destruída por incêndio em Guabiruba; saiba como ajudar

A família de Tadeu de Aguiar, homem que perdeu a casa em um incêndio no bairro Holstein, em Guabiruba, no dia 18 de abril, criou uma vaquinha para ajudar a construir a residência do pai.

Conforme a filha, Josielle Aguiar, o pai estava indo buscá-la para fazer uma viagem, quando foi informado pela própria filha que a casa estava em chamas. “Minha tia, que é vizinha dele, me ligou falando que a casa dele estava pegando fogo. Eu acabei chegando antes dele lá e já não tinha mais nada pra fazer”.

Tadeu tem 52 anos e é motorista de ônibus, em Brusque. Até o momento, ele está ficando na casa de um parente. Conforme a filha, apesar da situação, o pai está mais contente, principalmente por conta das doações que têm recebido de diversas pessoas.

Além de doações de roupas e utensílios, a família criou uma vaquinha para poder fazer a reconstrução da casa do pai. É possível ajudar através do link da vaquinha.

Relembre o caso

O incêndio ocorreu durante a manhã de sexta-feira, 18. Tadeu, o proprietário do imóvel, havia saído de casa meia hora antes do fogo atingir a residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O incêndio consumiu o imóvel por completo. Cerca de 5 mil litros de água foram utilizados durante uma hora de combate às chamas.

Leia também:

1. Fraude no INSS: veja como saber se teve valores descontados indevidamente da aposentadoria

2. VÍDEO – Transporte de tanque para ETA Central em Brusque chama atenção de moradores

3. Caso Iranildo: Tribunal do Júri condena envolvidos pelo assassinato de homem no Limeira, em Brusque

4. Moradora de Brusque processada por se recusar a vacinar filho contra Covid-19 apresenta defesa

5. Brusque celebra 100 anos da RenauxView em cliques marcantes: confira a galeria

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: