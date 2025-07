Família de Blumenau morre após grave acidente no Paraná

Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 18, na PR-158, entre Pato Branco e Vitorino, no Paraná. As vítimas estavam em um carro com placas de Blumenau, que colidiu frontalmente com um caminhão carregado de milho.

As vítimas foram identificadas como Yago Claudino, de 27 anos, condutor do veículo, Sirlei Gonçalves Moura, de 20 anos, esposa de Yago, Antônio Gabriel Gonçalves, de 5 anos, Lourenço Gonçalves Claudino, de 6 anos, filhos do casal, e Izabel Barbosa de Lima Bader, de 44 anos, mãe de Yago e avó das crianças. A família toda era natural do Paraná, mas residia em Blumenau.

O acidente

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária do Paraná, o caminhão seguia no sentido Concórdia (SC) quando houve a colisão, no km 539 da rodovia. Com o impacto, o carro foi lançado para fora da pista e capotou em um barranco, enquanto o caminhão tombou e espalhou a carga de milho pela estrada. Os dois meninos foram arremessados para fora do veículo. Todas as cinco vítimas morreram no local.

O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico. Ele prestou depoimento à polícia e deverá comparecer à delegacia para esclarecimentos.

Um médico que passava pela rodovia parou para prestar socorro, mas constatou que todas as vítimas já estavam sem vida. Durante o atendimento, o veículo do médico, uma Fiat Toro, foi atingido na traseira por um Volkswagen Jetta. O condutor do segundo carro, um jovem de 23 anos, alegou não ter visto a sinalização de alerta e também ficou levemente ferido, sendo encaminhado a uma unidade de saúde.

A pista ficou parcialmente interditada até a remoção dos veículos e da carga. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Leia também:

1. Prefeitura doa livro histórico para Museu Casa de Brusque

2. VÍDEO – Câmera registra momento da colisão de carro com carreta na rodovia Antônio Heil, em Brusque

3. VÍDEO – Idoso é levado ao hospital após colidir carro com carreta na rodovia Antônio Heil, em Brusque

4. Morre padre que atuou em Guabiruba nos anos 1980

5. Acidente entre três carros no Cedro Alto, em Brusque, deixou cinco vítimas; bombeiros divulgam detalhes



Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: