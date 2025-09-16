Família de Brusque busca ajuda para encontrar idoso que está desaparecido

Ele foi visto pela última vez no bairro Paquetá

A família do morador de Brusque Isaac Pieper, de 71 anos, busca ajuda para encontrar o idoso que está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira, 15. Segundo Rosalda Pieper, sobrinha de Isaac, ele foi visto pela última vez próximo à loja Adriano, no bairro Paquetá, em um ponto de ônibus com sacolas de mercado.

O idoso mora no bairro São Pedro. A família aguarda o prazo de 24 horas para registrar o boletim de desaparecimento na Polícia Civil. Informações sobre o paradeiro de Isaac podem ser repassadas a Rosalda pelo número (47) 9 9600-6644.

“No domingo, ele estava na sorveteria do São Pedro e não sabia voltar para casa. Temos um conhecido lá e chamaram o meu pai. Ele foi levado para casa e na segunda sumiu”, conta.

