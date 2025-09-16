Família de Brusque busca ajuda para encontrar idoso que está desaparecido

A família do morador de Brusque Isaac Pieper, de 71 anos, busca ajuda para encontrar o idoso que está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira, 15. Segundo Rosalda Pieper, sobrinha de Isaac, ele foi visto pela última vez próximo à loja Adriano, no bairro Paquetá, em um ponto de ônibus com sacolas de mercado.

O idoso mora no bairro São Pedro. A família aguarda o prazo de 24 horas para registrar o boletim de desaparecimento na Polícia Civil. Informações sobre o paradeiro de Isaac podem ser repassadas a Rosalda pelo número (47) 9 9600-6644.

“No domingo, ele estava na sorveteria do São Pedro e não sabia voltar para casa. Temos um conhecido lá e chamaram o meu pai. Ele foi levado para casa e na segunda sumiu”, conta.

Leia também:

1. Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil chega a 85% de execução, diz governo de SC

2. TCE-SC recomenda ajustes em edital e processo para conceder sistema esgoto de Brusque iniciará em breve

3. Costelaço do Grêmio reúne motorhomes, multidão e 800 kg de carne em Botuverá

4. Mulher é atropelada por motocicleta no Santa Rita, em Brusque

5. Moradora de Guabiruba morre em grave acidente em rodovia do Meio-Oeste catarinense



Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

