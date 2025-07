Família de Brusque faz rifa com 30 prêmios para pagar cirurgia que vai substituir articulações do quadril por próteses

A família de Valmor Todt, de 64 anos, criou uma rifa com 30 prêmios para custear uma cirurgia que vai substituir as articulações do quadril por próteses. O valor do procedimento é de R$ 64 mil, já que serão implantadas duas próteses.

A filha de Valmor, Letícia Todt Roncaglio, conta que ele não consegue mais andar devido ao problema, que teve início após um acidente em 2023.

Cada número da rifa custa R$ 5. Para adquirir, basta entrar em contato com Letícia pelo WhatsApp (47) 9 8813-5330. O resultado será divulgado às 19h30 do dia 20 de agosto, em uma live no Instagram @luharoma.

Confira os prêmios:

1º prêmio: um porco de 100 quilos

2º prêmio: micro-ondas de 20 litros

3º prêmio: vale-compras de R$ 200 na Luh Aroma

4º prêmio: um liquidificador

5º prêmio: vale-compras de R$ 100 na Lemus Calçados

6º prêmio: uma batedeira

7º prêmio: vale-compras de R$ 100 na Madalu Semijoias

8º prêmio: uma sanduicheira

9º prêmio: um edredom e uma camiseta

10º prêmio: uma toalha do Brusque e um difusor de ambiente

11º prêmio: semijoia da Maindra Semijoias

12º prêmio: um corte de cabelo e barba na VG Barbearia

13º prêmio: vale-compras de R$ 50 na Carol Happy Kids

14º prêmio: uma sobremesa da Elaine Festa e uma camiseta

15º prêmio: uma caneca personalizada da JC Personalizados

16º prêmio: uma caixa de brigadeiros (49 unidades) da Vilalba

17º prêmio: um quadro quebra-cabeça personalizado da SC Brinquedos

18º prêmio: uma esmaltação em gel by Thais

19º prêmio: uma chaleira elétrica e uma camiseta

20º prêmio: um jogo de lençol e uma água perfumada

21º prêmio: um edredom e um aromatizador de ambiente

22º prêmio: vale para 50 brigadeiros da Elaine Festa

23º prêmio: kit de utensílios de cozinha com 19 peças

24º prêmio: um corta-vento da YGV Modas

25º prêmio: vale-pizza grande (sabores tradicionais) no Dom Mazzone

26º prêmio: um edredom e uma camiseta

27º prêmio: um jogo de lençol e uma água perfumada

28º prêmio: um espremedor de frutas

29º prêmio: vale para 50 brigadeiros da Fabi Doces

30º prêmio: um banquinho da loja GC Móveis e duas camisetas

Leia também:

1. Morador de Guabiruba recebe aviso de corte de energia mesmo com as faturas pagas

2. Republicanos de Brusque participa de encontro estadual do partido, em Florianópolis

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (07 a 08/07)

4. Carro atinge poste na travessa Lagoa Dourada, em Brusque

5. Criança morre no hospital após ataque em escola no Rio Grande do Sul

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: