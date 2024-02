Família de Brusque faz vaquinha para custear tratamento de bebê que teve 50% do corpo queimado por café quente

A família da pequena Mariah Felippe Garcia, de apenas 1 ano e 6 meses, abriu uma vaquinha virtual solidária para custear os medicamentos da bebê, que teve 50% do corpo queimado por café quente após um acidente no dia 11 de fevereiro, em Brusque. Ela segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil Joana Gusmão, em Florianópolis.

De acordo com a família, a mãe da menina, Ana Carolina Nazaré Felippe, estava fazendo café na cozinha da casa, que fica na rua Jacob Schimidt, no bairro Águas Claras, e não viu quando Mariah se aproximou e virou o bule com o líquido quente em cima dela.

“Foi um momento desesperador. Minha irmã levou a minha sobrinha para o Hospital Dom Joaquim, onde a Mariah ficou em observação. Daí, a minha irmã pediu um encaminhamento para internar a neném no Hospital Azambuja, mas eles explicaram que queimadura de primeiro e segundo grau, podia ser tratada em casa. Mas na quarta ela piorou e voltou para o Azambuja, foi aí que resolveram internar a bebê e encaminhá-la para o Hospital infantil Joana Gusmão”, contou a tia da menina, Maria de Nazaré Felippe.

Mariah Felippe teve queimaduras de 1º e 2º grau no rosto, orelhas, peito, tórax, abdômen, barriga, braço direito e na coxa. Por ser muito pequena e correr risco de vida, ela teve que ser internada na UTI, em Florianópolis.

Vaquinha virtual

Por causa da grande área do corpo queimada, a pequena Mariah poderá receber enxerto de pele. A família abriu uma vaquinha virtual para ajudar nos custos da ida para Florianópolis e na compra de medicamentos para a bebê.

Quem quiser ajudar pode enviar um valor diretamente por Pix através da chave 4469860@vakinha.com.br ou através da vaquinha.

A intenção é arrecadar cerca de R$ 5 mil para custear o tratamento. Até às 18h desta segunda-feira, 19, o valor reunido estava perto de alcançar a meta, com R$ 4.181,50 depositados. Mais de 100 pessoas já doaram na campanha solidária.

