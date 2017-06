Família de Brusque que deu volta ao mundo contará experiência em livro

Uma aventura marcante que agora vai ganhar as páginas da história. A família Tomasi pretende lançar um livro sobre a aventura que durou 20 meses e a experiência de conhecer 65 países a bordo de uma caminhonete Peugeot Boxer adaptada.

Ao todo, foram quase 110 mil quilômetros percorridos pelo casal Jocemar Paza Tomasi e Adriana Tormena, de maio de 2012 a janeiro de 2014 . Ao lado deles também viajaram os filhos Júlia e Miguel, experiência que agora será contada em um livro, conforme explica Jocemar. “O livro já está pronto e conta toda essa história em detalhes”.

Na quarta-feira, 7, a família Tomasi esteve na Prefeitura de Brusque em visita ao prefeito Jonas Paegle e ao vice Ari Vequi. Eles contaram um pouco da experiência e sobre o projeto. Nesta sexta-feira, 9, ocorre o lançamento do livro no Catarse, site de financiamento coletivo. Por meio dele é possível fazer doações que ajudarão à família brusquense a fazer a publicação. Quem quiser ajudar pode entrar a partir da data no endereço www.catarse.me/familiapelomundo.

Além do feito já conquistado, a família Tomasi ainda tem um outro objetivo, entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. “Várias pessoas já fizeram uma volta ao mundo, mas acreditamos que somos a única família a fazer isso levando consigo duas crianças”, comenta Jocemar.