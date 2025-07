Família de Guabiruba promove rifa para pagar túmulo de menino de 9 anos que morreu por problema cardíaco

A família do guabirubense Heitor Afonso da Costa Vieira está organizando uma rifa para arrecadar recursos para o pagamento do túmulo do menino, que faleceu aos 9 anos no dia 24 de junho. Segundo a mãe dele, Aline Gabriela da Costa, o valor do túmulo é de cerca de R$ 5,5 mil.

De acordo com ela, a rifa já havia sido iniciada enquanto Heitor ainda estava vivo, com o objetivo de ajudar nos custos das viagens até Florianópolis, onde ele realizava tratamento contra uma hipertrofia no coração — condição que provoca o aumento do volume do órgão. Segundo a mãe, a causa da doença ainda é desconhecida.

Heitor estudava na escola Carlos Maffezzolli. Após sua morte, a família utilizou parte do valor arrecadado para custear o traslado do corpo até Guabiruba. Ele foi sepultado no cemitério do bairro São Pedro, mas ainda não possui túmulo. Até a publicação desta matéria, a família havia conseguido arrecadar R$ 1,7 mil.

A rifa conta com 15 prêmios, e o sorteio será realizado assim que todos os números forem vendidos. Cada número custa R$ 10 e pode ser adquirido via Pix, pelo telefone (47) 99966-2892. Também é possível obter informações pelo Instagram de Aline (@alinegabrielllaa).

Confira os prêmios:

1° Prêmio: uma churrasqueira de latão (Edinho Mat. de Construção – retirar no local)

2° Prêmio: edredom casal

3° Prêmio: vale-compras de R$ 100 (Prih Modas)

4° Prêmio: vale-compras de R$ 100 (SA Fashion)

5° Prêmio: vale-compras (Remix)

6° Prêmio: jogo Rank Naruto (A Papeleira Livraria)

7° Prêmio: um roupão adulto e um roupão infantil (Dianneli)

8° Prêmio: kit infantil (Magui Papelaria)

9° Prêmio: caixa de picolé (Sorvete São Pedro)

10° Prêmio: balde de sorvete de 3,6 litros (Sorvete São Pedro)

11° Prêmio: blusa corta-vento (GUABA)

12° Prêmio: pote Tupperware Freezer 750 ml Time Line

13° Prêmio: tapete 40×60 e kit de panos de limpeza (Rieg Material de Construção)

14° Prêmio: sessão de manicure tradicional – mão (Ana Paula Nail Designer)

15° Prêmio: kit de laço infantil (Laços Bella Bambina)

Leia também:

1. Treinador do Sub-17 do Carlos Renaux assume comando do time principal

2. Barateiro Unifebe Futsal é campeão dos Jogos Universitários Catarinenses

3. Clube Filatélico Brusquense celebra 90 anos com lançamento de carimbo e selo comemorativos

4. “Prefeitura nos Bairros”: saiba qual será o primeiro bairro de Brusque a receber o evento

5. Brusque alcança índice para obter o Selo Diamante de Transparência; entenda como funciona a avaliação

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: