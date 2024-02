Família de motociclista que teve fraturas após colisão no Limoeiro cria vaquinha para custear despesas; saiba como ajudar

Marcos Vinicius de Oliveira, de 28 anos, sofreu um acidente no início de fevereiro no bairro Limoeiro, em Brusque. Na ocasião, um acidente entre duas motos deixou o brusquense com diversos ferimentos pelo corpo e o impossibilitado de trabalhar. Por conta disso, sua esposa decidiu criar uma vaquinha on-line para custear os gatos dentro de casa.

Ele e a esposa Beatriz da Silva Oliveira, de 26 anos, que moram no bairro Limoeiro, possuem dois filhos, um de 9 anos e um bebê de 6 meses. Marcos realiza serviços de pintor. Beatriz também trabalha, mas conta que voltou de férias recentemente e que o salário não é suficiente para as despesas da casa.

No acidente, Marcos sofreu um corte no braço e em uma artéria, o que provocou uma hemorragia, além de fraturas em duas costelas.

O valor arrecadado das contribuições será utilizado para compra de alimentos, pagamento de aluguel e contas de água e luz. É possível fazer doações através do link da vaquinha on-line. Para mais informações ou oferecimento de outros tipos de ajuda, Beatriz disponibilizou seu contato de WhatsApp: (47) 9 9235-0354.

Leia também:

1. Motociclista fica ferido após colidir contra carro no Centro de Brusque

2. Ciro Roza cogita concorrer a prefeito nas eleições de outubro

3. São João Batista é destaque em nova temporada do Globo Repórter; saiba quando episódio irá ao ar

4. Homem morto a facadas após ter casa invadida em Blumenau é identificado

5. Identificadas mãe e filha que morreram em acidente de carro no Sul de Santa Catarina

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: