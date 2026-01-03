Família diz que corpo encontrado no rio Itajaí-Mirim é de idoso que estava desaparecido

Foi identificado como Valdir Kohler (73) o homem encontrado morto no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na manhã deste sábado, 3. O brusquense, morador do bairro Dom Joaquim, estava desaparecido desde o dia 1º, quando saiu para caminhar durante a manhã.

A família confirmou o falecimento. Foi o próprio filho que encontrou o pai sem vida. A reportagem do jornal O Município está no local em que Valdir foi localizado e acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros passaram por dificuldade para realizar a retirada do corpo, pois a vítima estava presa entre pedras. Valdir foi localizado perto da ponte Alois Petermann, na região em que vivia no bairro Dom Joaquim.

A Polícia Militar e a Polícia Científica também atuam no local da ocorrência.

Colaboração: João Henrique Krieger

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

