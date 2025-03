Família do Cedrinho fica desalojada após temporal em Brusque

A Defesa Civil de Brusque atualizou, na manhã desta segunda-feira, 10, a situação das chuvas que atingiram a cidade no domingo, 9, informando que uma família ficou desalojada.

De acordo com o órgão, duas novas ocorrências foram registradas entre a última atualização e as 7h desta segunda, totalizando 13. Os novos casos incluem um deslizamento e um alagamento.

O alagamento, no bairro Cedrinho, exigiu a desocupação temporária de uma edificação durante a noite, onde moram quatro pessoas.

Nível do rio

Em relação ao nível do rio, a situação segue sob monitoramento. Ontem, o pico registrado foi de 3,23 metros, às 21h, mas os índices estão em queda em todas as estações de monitoramento. No momento, o nível do rio está em 1,72 metros, considerado estável.

A previsão do tempo para esta segunda-feira ainda indica a influência da frente fria na região de Brusque e municípios próximos. No entanto, as chuvas devem ser rápidas e sem os grandes volumes registrados no domingo.

