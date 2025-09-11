Família é encontrada morta em Joinville; marido é autor do crime

Uma família foi encontrada morta a tiros na madrugada desta quinta-feira, 11, no bairro Saguaçu, em Joinville. A Polícia Militar encontrou os corpos de uma mulher, dois filhos e do marido, que atirou nas vítimas e depois tirou a própria vida.

Uma mulher, que seria a sogra da família, também foi atingida com disparos e resgatada em estado grave. A Polícia Científica foi acionada até o local.

O homem foi identificado como Ramzi Mousen Hamdar, de 49 anos, de origem libanesa. De acordo com a polícia, Ramzi teria atirado na mulher, Ingrid Lolly, e nos enteados, de 11 e 15 anos, que não tiveram a identidade divulgada.

O irmão do Ramzi o encontrou morto dentro da casa. Logo que viu a cena, acionou a Polícia Militar.

O caso aconteceu na rua Graviola. Os policiais, juntamente com o Samu, encontraram nos quartos do segundo andar o marido, de 49 anos, sentado no chão já sem vida, com uma pistola calibre .380.

No chão do corredor estava a esposa, de 40 anos, com diversas lesões causadas por tiros. Em um dos quartos, sobre a cama, estava uma criança de 11 anos. No último quarto, próximo à porta, estava a outra mulher, de 60 anos. Ela foi levada ao Hospital São José. Ao lado da mulher, estava um jovem de 15 anos, já sem vida.

Segundo relatos de vizinhos e do irmão do marido, o crime aconteceu por volta das 3h. Os relatos são de que o casal enfrentava problemas conjugais e financeiros. Os vizinhos afirmam que, no momento do crime, ouviram mais de 20 tiros e diversos gritos da residência, acionando de imediato a Polícia Militar.

Denúncias anteriores

Ramzi já havia sido denunciado à polícia por ameaça, invasão de propriedade, desobediência a decisão judicial, injúria, calúnia e difamação. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.

Dias antes da tragédia, nas redes sociais, Ingrid realizou postagens românticas e publicou fotos ao lado do marido: “O que falar de nós? Água e fogo? Calmaria e tempestade? Açúcar e sal? A vdd é uma só nos completamos. Os opostos se atraem e se completa. Uma coisa sabemos que somos a combinação perfeita para uma explosão. Te amo”.

Leia também:

1. Casal se perde em trilha em Botuverá e é resgatado pelos bombeiros após três horas

2. VÍDEO – Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque

3. Motociclista morre após colisão no bairro Cedro Alto, em Brusque

4. Depois de sete anos, Irmã Olinda deixa o Hospital Azambuja; conheça sua história

5. Empresário é baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Indaial e assaltante acaba morto

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

