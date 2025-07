Em um sábado marcado por reencontros emocionantes, histórias compartilhadas e laços familiares renovados, os descendentes do casal José Lamin e Inocência Rossini Lamin (In Memoriam) protagonizaram em Brusque um dia de celebração à vida e à memória.

*Confira a galeria de fotos exposta no fim da edição

O evento, ocorrido no dia 12 de julho, em um espaço de lazer pertencente a um dos clubes mais tradicionais de Brusque, reuniu gerações marcadas por uma história em comum.

O casal, que então residia no bairro Ribeirão do Ouro em Botuverá, teve 16 filhos – todos já falecidos.

A partir deles, formou-se uma ampla árvore genealógica, que hoje inclui netos, bisnetos e tataranetos, atualmente espalhados por diferentes cidades.

Vínculos afetivos em Brusque

A iniciativa de promover um encontro familiar partiu da neta Maura Lamin de Oliveira, em 2022, com o propósito de preservar os vínculos afetivos e manter viva a herança de união transmitida pelos patriarcas.

Embora as edições de 2023 e 2024 tenham sido adiadas por motivos de saúde enfrentados por uma neta e uma bisneta, o reencontro de 2025 marcou a retomada desse importante momento de confraternização.

Acolhimento

Logo na chegada, os convidados foram recebidos com entusiasmo e acolhimento, em um ambiente tomado por abraços, sorrisos e lembranças.

O almoço, preparado com carinho fortaleceu ainda mais o clima familiar.

Durante a tarde, a animação então tomou conta do espaço com momentos de dança e um café especial que encerrou o dia em grande estilo.

Valores de Brusque

O reencontro foi também uma oportunidade para celebrar os ensinamentos deixados pelas gerações anteriores – valores como respeito, gratidão e espírito de unidade, que seguem presentes no cotidiano da família Lamin.

Logo após os anúncios, a edição reserva uma galeria especial de imagens que eterniza os instantes mais comoventes e simbólicos desse reencontro familiar.

*Confira a galeria de fotos mais adiante >>

Galeria após anúncios

Antes de seguir, o Blog do Ciro Groh faz uma pausa para então agradecer aos patrocinadores que ajudaram esta matéria a chegar até você.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e descubra o que eles têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. As fotos de Guabiruba que então irão encantar você; confira

2. Lua do Veado então transforma noite de Brusque em espetáculo prateado

Brusque em família

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK