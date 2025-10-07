No último domingo, 5 de outubro, Brusque foi palco de um reencontro que transcendeu o tempo e reafirmou os pilares de uma história familiar então marcada por afeto, tradição e pertencimento.

Em um tradicional clube da cidade, a família Loos realizou seu 3º encontro anual, reunindo gerações em torno de lembranças preciosas e de uma convivência que resiste às transformações da vida.

Nesse contexto, o evento assumiu contornos de celebração íntima e coletiva, em que o passado e o presente se entrelaçaram em gestos, risos e abraços.

Com efeito, o encontro não apenas homenageou os que vieram antes, mas também fortaleceu os vínculos entre os que continuam a escrever essa trajetória.

Laços eternos em Brusque

Originária de um núcleo composto por oito irmãos, a família Loos mantém viva sua essência por meio dos cinco que seguem presentes.

A ausência dos três já falecidos, embora sentida com ternura, foi suavizada pela força dos laços que permanecem intactos — como raízes que sustentam uma árvore mesmo diante das estações mais desafiadoras.

Sobretudo, o dia foi marcado por uma atmosfera de alegria genuína.

Crianças, jovens e idosos compartilharam histórias, reviveram episódios da infância e saborearam receitas que remetem à figura inesquecível da oma, Maria Dirchnabel Loos, cuja memória permanece como símbolo de afeto e união.

Vínculos fortalecidos em Brusque

Ademais, os registros fotográficos eternizaram momentos que, embora breves, carregam o peso simbólico de uma herança emocional que se renova a cada encontro.

De forma harmoniosa, o evento então reafirmou o papel da família como espaço de acolhimento e continuidade.

A frase pronunciada por um dos participantes ao final da celebração — “O fundamento desta família é a nossa maior herança” — sintetizou com precisão o espírito que permeou o dia: a valorização das raízes como alicerce para o futuro.

Com os olhos voltados para o próximo capítulo, já agendado para o dia 3 de outubro de 2026, cresce a expectativa por mais uma celebração memorável.

A promessa é de novos encontros, histórias e lembranças que continuarão a enriquecer a narrativa da família Loos — uma história que, mais do que contada, é vivida com intensidade e afeto.

As belas fotos

Ao fim da edição, após os anúncios, encontra-se uma galeria especial de fotos que eterniza os momentos mais marcantes do encontro.

Um convite, pois, à contemplação de imagens que falam por si e revelam, em cada expressão, o verdadeiro significado de pertencimento.

Galeria após o apoio comercial

Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh e Lucianne Loos >>

