Família morre após caminhão capotar e cair em riacho no Oeste catarinense

Uma família morreu após um caminhão capotar e cair em um riacho na SC-480, em São Domingos, no Oeste catarinense, na madrugada desta quinta-feira, 22.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe entrou no riacho e encontrou uma vítima encarcerada já sem vida.

O veículo estava submerso com o teto colapsado e as rodas para cima em uma profundidade de 1 metro. Foram realizadas buscas nas imediações, mas nenhuma outra vítima foi encontrada naquele momento.

Por volta das 5h, enquanto a equipe aguardava os procedimentos e equipamentos para extração da vítima e mantinha a via segura, um colega que reveza o caminhão com a vítima chegou no local e informou que foi feita uma troca de turno às 18h do dia anterior e que o condutor teria embarcado com a esposa e uma menina de 6 anos.

Outras vítimas

A partir disso, uma nova busca foi realizada e, novamente, ninguém além do motorista foi encontrado.

Por volta das 6h30, a Prefeitura de São Domingos avaliou ser possível deslocar um maquinário pesado para realizar o destombamento do caminhão.

Ao realizar uma pequena suspensão do caminhão, foi possível identificar a presença de mais uma pessoa, também sem vida, o que reforçou a possibilidade de ser encontrada a terceira vítima.

Uma nova varredura na cabine foi realizada, desta vez com o caminhão suspenso, e a terceira vítima foi encontrada. Ambas estavam abaixo da cabine e por isso não foi possível encontrá-las no primeiro momento.

O condutor tinha 27 anos, a mulher 23 e a criança 6. A Polícia Militar, Científica e a prefeitura atuaram nesta ocorrência. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Leia também:



1. Variáveis das chuvas: meteorologistas detalham dificuldades para elaborar previsões do tempo em Brusque

2. Em reunião do DC, Rodrigo Voltolini negou que atuou para incriminar Jocimar dos Santos; ouça áudios

3. Abel Moda Vôlei sofre a primeira derrota na Superliga B

4. Valter Kohler toma posse como novo presidente da CDL de Brusque

5. Quina 6371 e Lotofácil 3034: veja números sorteados nesta quarta-feira

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: