Família pede ajuda após ter casa incendiada no Águas Claras, em Brusque

Uma família teve a casa incendiada no bairro Águas Claras, em Brusque, na noite desta quinta-feira, 11. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência na rua Frederico Klabunde por volta das 19h20.

A moradora, Poliana Tamires, relatou à reportagem do jornal O Município que residia na casa de dois andares com suas três filhas.

Segundo ela, não estava no local no momento do incêndio e, até o momento, ainda não conseguiu retornar para ver como está a situação. Uma amiga da família, junto aos policiais, está auxiliando na organização da perícia do local, que permanece interditado.

“Estou com a cabeça fora, ainda não consegui pensar em nada. Estou com as minhas filhas, mas todo mundo desolado. A ficha ainda não caiu”, contou a moradora.

Nenhum dos moradores estava na residência quando o incêndio começou. Atualmente, eles estão abrigados na casa da mãe de Poliana, já que o imóvel atingido era alugado.

Os danos materiais foram significativos na área afetada, com a destruição total do forro e de grande parte do telhado do pavimento superior. O conteúdo dos cômodos, incluindo pertences pessoais e eletrodomésticos, também sofreu severos danos causados pelo fogo, pela fumaça e pela água utilizada no combate às chamas.

As causas do incêndio ainda serão apuradas por meio de perícia técnica, que será realizada posteriormente.

A família abriu uma chave PIX para receber doações e conseguir recomeçar após perder praticamente tudo em questão de minutos. Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato com a moradora Poliana Tamires pelo telefone (47) 99930-0657.

