Família pede ajuda com roupas e alimentos para bebê de 2 anos após incêndio atingir casa, em Brusque

A família que perdeu móveis, roupas e aparelhos eletrônicos no incêndio que atingiu a casa na quarta-feira, 29, na rua Alcides Rudolf, no bairro Poço Fundo, está pedindo ajuda com doações, principalmente de roupas e alimentos para o filho de apenas dois anos.

A família, com o casal e dois filhos, chegou a ser encaminhada ao Hospital Azambuja por ferimentos durante o incêndio. Atualmente eles estão na casa de Fabiana Laurentino, parente da família, na rua Amaro Cardoso, no bairro Primeiro de Maio.

Por causa dos danos causados durante o incêndio, que atingiu eletrodomésticos, roupas e móveis, a família está pedindo ajuda com alimentos e vestimenta para os filhos.

“Minha tia e a família estão bem, mas tristes com a situação. Eles perderam documentos e até celulares no fogo. Qualquer doação será bem-vinda e irá ajudar bastante”, contou Fabiana Laurentino.

As doações estão sendo recebidas na casa de Fabiana, no bairro Primeiro de Maio. Os interessados em ajudar também com valores ou mantimentos podem entrar em contato com a família através do número (47) 98810-8703.

A residência onde aconteceu o sinistro segue isolada pelo Corpo de Bombeiros. Não foram divulgadas informações sobre a causa do incêndio.

