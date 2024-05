Família pede ajuda para arrumar teto e telhado de casa no Cerâmica Reis

Para reformar o telhado de sua casa, a família de Sandra Regina de Souza, moradora da localidade do Cerâmica da Reis, no bairro Steffen, criou uma vaquinha on-line. O telhado, assim como o teto da residência estão em situação precária, prestes a ceder. Os orçamentos para manutenção chegam a R$ 20 mil, passando a quantia que a família pode pagar.

Regina Vargas, filha de Sandra, conta que o telhado está dessa forma há tempos, e que por conta da chuva a situação tem piorado. Para evitar que a água caia dentro da residência, a família colocou uma lona sobre as telhas.

Regina menciona que a mãe recebe um benefício da prefeitura e que ela tem acesso ao programa do Bolsa Família. No momento, a filha conta que está em busca de emprego.

As duas moram junto com outro filho de Sandra e com o neto dela, filho de Regina. O irmão realiza serviços informais.

Fora os valores repassados dos benefícios, eles não recebem nenhum outro apoio. A única ajuda seria de seu primo, que fornece água para abastecer a caixa d’água.

Segundo ela, o orçamento que um pedreiro conhecido fez para manutenção do telhado e do forro ficou em torno de R$ 20 mil. Assim, uma vaquinha on-line foi criada para ajudar nos custos.

Para ajudar, é possível fazer doações através do site clicando aqui.

Regina também pede doações de casacos e cobertores. Para mais informações sobre a situação, é possível entrar em contato com ela através do número de celular (47) 99642-8095.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: