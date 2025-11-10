Família pede ajuda para localizar morador de Brusque que desapareceu em Balneário Camboriú

Um morador de Brusque desapareceu neste fim de semana em Balneário Camboriú. Onildo José Tarter, de 67 anos, deixou a casa da família no bairro Ariribá na tarde de domingo, 9.

De acordo com a família, Nil, como é conhecido, sofre de alzheimer e pode estar perdido pela cidade. “Ele disse que ia ao banheiro e depois sumiu”. Em Brusque, ele reside no bairro Zantão.

Ainda segundo familiares, ele foi visto pela última vez vestindo calça jeans, camisa verde, suéter cinza com listras e um tênis cinza.

Caso haja informações sobre Nil, é possível entrar em contato com Sheila pelo número (47) 9 9711-4113 e Isoleti (47) 9 9687-8071.

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

