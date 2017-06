Família pelo Mundo lança livro com histórias da viagem feita em 65 países

Uma aventura que durou 24 meses e percorreu 65 países agora ilustra 384 páginas de um livro com 400 fotos, que deverá ser lançado em setembro, tanto no impresso como no digital. A história do casal Jocemar Paza Tomasi, 39 anos, e Adriana Tormena Tomasi, 38, junto com os filhos Júlia, 8, e Miguel, 6, de Brusque, faz com que o leitor embarque junto na viagem e experimente as melhores vivências da Família pelo Mundo, como são conhecidos.

Para viabilizar o lançamento do livro, a família realiza um financiamento coletivo para auxiliar com os custos de impressão. O financiamento é online, com prazo de 50 dias e ocorre pelo site Catarse. O objetivo é arrecadar R$ 29,3 mil, ou seja, a família precisa vender neste período 450 livros para atingir o valor. “É uma campanha tudo ou nada. Se não alcançarmos o objetivo até o fim do prazo, o dinheiro de quem comprou é devolvido. Mas temos esperança de conseguir, até porque a história é bastante emocionante”, explica Jocemar.

No site, o livro é vendido com desconto e ainda com frete incluso para todo o Brasil. A intenção da família é lançar o livro físico no fim de agosto, em um evento em Brusque. Além disso, o casal revela que para as pessoas de Brusque que comprarem o livro pelo site, pretendem fazer a entrega em mãos, com uma dedicatória especial.

A viagem pelo mundo da família encerrou em fevereiro de 2014. Desde então, os quatro não haviam participado de nenhum evento. Entretanto, na Fenajeep deste ano, a família esteve presente com a van adaptada, uma Peugeot Boxer, a qual fizeram todo o percurso de 145 mil quilômetros. “Divulgamos em nossas redes sociais que estaríamos na Fenajeep e nos surpreendemos, pois diversas pessoas vieram para Brusque, especialmente para nos conhecer pessoalmente”, conta Adriana.

O livro da Família Pelo Mundo foi escrito ainda durante a viagem. Jocemar conta que no meio da aventura tiveram a ideia de transformar o diário de bordo em um incrível livro. Assim, os quatro tiveram participação na escrita. As crianças, que no início tinham 3 anos e 9 meses, e 1 ano e 9 meses, auxiliaram com desenhos. Pouco tempo depois, Júlia já havia aprendido a ler e escrever e começou a fazer o seu diário de bordo, que também faz parte do livro.

Objetivo de vida

O casal explica que iniciam o livro falando sobre o planejamento para a viagem e seus objetivos assim que casaram, em 1999. “Colocamos como meta que trabalharíamos até os 35 anos e depois iríamos curtir nossa vida com nossa família”, conta Jocemar. Ele ressalta a importância de colocar metas na vida, pois assim, o que for planejado realmente acontece.

A viagem da família se tornou diferenciada, pois o casal foi o primeiro do país a dar a volta ao mundo com duas crianças pequenas. Por isto, Jocemar, inclusive, encaminhou e-mail para o Guiness Book para contar o feito e tentar entrar para o livro dos recordes. Mas até o momento não houve nenhuma resposta.

A aventura da família percorreu quatro continentes, passando pelo extremo norte do Alasca, extremo leste da Rússia, Oriente Médio até o coração da África. Além disso, os quatro conheceram também o extremo sul do planeta, na cidade de Ushuaia, sentiram o calor de 55 graus no sul do Irã e os 39 graus negativos da Sibéria. “Chegamos a ficar sete dias sem banho e comemos muito “miojo com ovo”, conta o casal.

Porém, no meio do trajeto, conheceram muitas pessoas que os ajudaram muito. “O melhor dessa experiência é ver que ainda existem muitas pessoas boas, que fazem o bem. Fizemos muitos amigos em vários países que mantemos até hoje, e muitos já vieram nos visitar”, relata Jocemar.

Nova aventura

Depois de percorrer os 65 países, a família aventureira não pensa em parar por aí. No começo deste ano já viajaram para o Maranhão e agora, planejam outra viagem com destino a ser estudado. A preocupação no momento do casal é devido aos estudos dos filhos. Porém, já estão em busca de informações sobre o homeschooling – ensino doméstico.

Jocemar e Adriana contam que no início da viagem foi difícil lidar com a saudade de casa e dos amigos. Entretanto, perceberam que a mente fantasia mais do que a realidade. “Sentimos falta, claro, aqui é nosso lar. Mas a cabeça costuma multiplicar esses sentimentos”, diz o patriarca da família.

Quando voltaram para Brusque, o casal conta que foi bastante diferente. Voltaram com nova visão de mundo e de vivência. “É quase um renascimento, pois a gente volta percebendo coisas diferentes e que a vida não é só beber e comer. Tem muita coisa a se fazer”, comenta Jocemar.

Quando sentem saudades das viagens, a família vai para o quintal de casa, apaga as luzes, deita na grama e fica observando as estrelas. “Às vezes fazemos pique-niques pelo quintal também. Tentamos fugir do que o capitalismo e a mídia impõe e tentamos educar nossos filhos de uma maneira diferente, pois nós podemos fazer a diferença na vida deles com os valores básicos”, afirma o casal.

Prepare-se para uma viagem ao mundo

