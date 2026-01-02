Família procura por idoso que saiu para caminhar no Dom Joaquim, em Brusque, e não retornou

A família do brusquense Valdir Kohler (73) está à procura dele. Nesta quinta-feira, 1º, durante o período da manhã, ele saiu para uma caminhada nos arredores de casa, no bairro Dom Joaquim, e não retornou.

Segundo os familiares, a esposa de Valdir notou a demora para o retorno do marido à residência, quando decidiu informar o sumiço à família. Até o fechamento da matéria, às 14h05 desta sexta-feira, 2, ainda não havia sinal de Valdir.

Quem obtiver informações que possam ser pertinentes para localizar o brusquense pode entrar em contato com a família por meio do número (47) 9 8401-3054.

