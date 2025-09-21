Família procura por jovem com deficiência intelectual que está desaparecida em Brusque

Um boletim de ocorrência foi realizado pela família

A família da moradora de Brusque, Eloysse Gabriele Martins Barroso, de 18 anos, busca ajuda para encontrar a jovem que está desaparecida desde a tarde de sábado, 20, quando saiu de sua casa, no bairro Primeiro de Maio.

Um boletim de ocorrência foi realizado pela família. A última vez que ela foi vista, a jovem usava blusa laranja, calça bege e tênis vermelho. Segundo familiares, Eloysse possui deficiência mental e pode necessitar de cuidados especiais.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Eloysse Gabriele Martins Barroso pode entrar em contato com o SOS Desaparecidos da Polícia Militar, pelos números (48) 99156-8264, (48) 3223-6020 e (48) 98843-3152. A família pode ser contatada pelo número (47) 9 8463-8676.

