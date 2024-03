Família relata que mãe de criança de 3 anos morta em Indaial era agressiva com a filha, conta delegado

A Polícia Civil de Indaial divulgou detalhes nesta quinta-feira, 7, da investigação que levou à prisão do padrasto e da mãe acusados ​​de matar uma menina de 3 anos, identificada como Isabelly de Freitas. A coletiva de imprensa aconteceu na 3ª Delegacia Regional de Polícia de Blumenau, na rua Humberto de Campos.

O delegado Filipe Martins, responsável pelo caso, revelou que a polícia comprovou que os dois criaram um cenário de sequestro para encobrir o crime. A morte teria acontecido na segunda-feira, 4.

Segundo as investigações, um carro cinza teria estado no local onde a menina desapareceu. A polícia localizou o veículo, que pertencia a um motorista de aplicativo, e confirmou que ele esteve lá a pedido do padrasto. No entanto, nenhuma pessoa entrou no carro, que permaneceu no local por cerca de cinco a seis minutos. Ao todo, 12 pessoas foram ouvidas no decorrer das investigações.

A narrativa inicial fornecida pelos dois indicava que ela estava lavando roupa enquanto Isabelly estava na sala e, de repente, teria desaparecido. No entanto, a polícia encontrou elementos que contradizem essa versão, levando os suspeitos a confessarem o crime. O padrasto admitiu sua participação primeiro, alegando que agrediu a criança para corrigi-lá, enquanto a mãe continuou a agredir a vítima no quarto.

Corpo enterrado

Após a morte da criança, eles a colocaram em uma mala e a levaram a pé até uma região de mata, na rua Itajaí, onde o padrasto teria cavado uma cova com as mãos e a enterraram junto com um cobertor azul.

Apesar de buscas no local da cova, o corpo de Isabelly não foi encontrado pela Polícia Civil na mata fechada. O padrasto, então, ajudou os policiais a localizar o corpo. Durante a investigação, foi identificado sangue na casa da família. O uso de reagente luminol revelou a presença de sangue em diversos cômodos, como no quarto, sala, cozinha e banheiro.

Mãe agressiva

Ao delegado, familiares da mãe relataram que ela era bastante agressiva com a menina. Segundo o delegado Filipe Martins, não há indícios de participação de terceiros no crime.

Além disso, o delegado Antonio Godoi, que auxiliou nas buscas, relatou que encontrou um tapete pendurado numa cerca e, aos fundos da casa, uma calça manchada com cloro, evidências que podem estar relacionadas ao crime.

O Poder Judiciário da Comarca de Indaial decidiu pela prisão temporária do padrasto e da mãe, que foram detidos na noite de quarta-feira, 6. Segundo informações preliminares, o Conselho Tutelar foi acionado por uma pessoa anônima, entre o fim do ano passado e começo deste ano, após denúncias de agressões, principalmente contra o irmão da vítima.

A Polícia Científica aguarda a finalização do laudo pericial.

Leia também:

1. Influenciadora de Brusque promete doar R$ 300 mil em ovos de páscoa e cestas básicas; saiba quando e onde

2. VÍDEO – Cobra jararaca é flagrada na escola Feliciano Pires, em Brusque

3. VÍDEO – Câmera flagra queda de motociclista na Antônio Heil, em Brusque

4. VÍDEO – Câmera flagra casal transportando corpo da filha em mala em Indaial

5. Vereador Jocimar dos Santos tem mandato cassado pela Câmara de Brusque após sessão de oito horas

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: