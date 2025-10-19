O último sábado, 18 de outubro, foi marcado por uma celebração especial em Brusque. Envolvidos por um clima de afeto e reconhecimento, familiares se reuniram para homenagear uma mulher cuja trajetória é exemplo de amor, dedicação e resiliência.

Em sua acolhedora residência, na rua Riachuelo, bairro Centro, dona Odayr Dionísio Fritzen, carinhosamente conhecida como dona Oda, comemorou seu aniversário de 90 anos cercada por familiares e amigos.

A reunião, marcada por sorrisos, memórias e gestos de ternura, traduziu em cada detalhe o respeito e a admiração por uma história construída com amor, fé e dedicação.

Legado que inspira Brusque

O almoço e o café da tarde, preparados para a ocasião, simbolizaram uma homenagem a uma mulher cuja trajetória se confunde com sua própria essência.

Viúva de Oswaldo Fritzen, com quem se casou em 6 de julho de 1957, dona Oda construiu uma família sólida e afetuosa.

Nesse contexto, é mãe de três filhos — Matias, Adriana e Manfredo —, avó de uma neta, Thaiany, e bisavó de Natália, de apenas 1 ano e 7 meses.

São gerações que se orgulham de carregar o legado de uma mulher que sempre guiou sua vida pelos valores do respeito, do trabalho e da empatia.

Valores que marcam Brusque

Filha de italianos e primogênita, dona Oda aprendeu desde cedo o significado da responsabilidade.

Ainda jovem, ajudou a criar os irmãos e, mais tarde, dedicou-se com igual zelo à própria família.

Com efeito, sua lucidez impressiona: relembra histórias da juventude com a vivacidade de quem viveu intensamente cada capítulo.

O seu jardim

Entre tantos traços que definem sua personalidade, um se destaca de forma especial, sendo o amor pelas plantas.

Nos fundos da casa, um jardim exuberante floresce sob seus cuidados diários.

Ali, dona Oda conversa com as flores como quem reencontra velhos amigos, partilhando memórias e sonhos.

Para ela, o jardim é mais do que um passatempo — é um reflexo de sua alma, um espaço onde a vida então se renova todos os dias.

Não surpreende, portanto, que tantos amigos e familiares se emocionaram ao celebrar seus 90 anos.

Afinal, não se tratava apenas de marcar o tempo, mas de reverenciar uma história feita de afeto, superação e serenidade.

Mesmo após desafios de saúde, dona Oda segue firme, lúcida e apaixonada pela vida — inspirando todos ao seu redor com seu olhar doce e acolhedor.

