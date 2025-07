O domingo, 20 de julho de 2025, ficou marcado na história como um dia de intensas emoções e reencontros memoráveis entre os descendentes da família Zucco, em Brusque.

Em uma chácara localizada no bairro Limeira Alta, cercada pela natureza, mais de 200 convidados se reuniram para celebrar a 51ª edição do tradicional encontro que atravessa gerações.

Com o desenrolar da programação, o evento revelou-se uma homenagem tocante à união, destacando os laços que conectam não apenas os descendentes diretos, mas também aqueles que compartilham a trajetória e os valores da família Zucco.

Raízes celebradas em Brusque

O encontro teve início às 10h com uma missa carregada de simbolismo, celebrada na Capela Nossa Senhora da Natividade e São Roque, localizada na própria comunidade.

O momento religioso tocou os corações dos presentes, rememorando as raízes espirituais e os valores tão cuidadosamente transmitidos ao longo das gerações.

Confraternização em Brusque

Logo após a tocante cerimônia, os presentes se dirigiram à referida chácara, onde o restante do dia foi plenamente dedicado a momentos de convivência fraterna.

Um farto almoço foi servido, então completado por discursos emocionantes, sorteios de brindes e intensa confraternização.

Nesse ambiente acolhedor, emoldurado pelo verde exuberante, a alegre presença das crianças brincando ao ar livre acentuou o espírito leve e a essência do evento.

Mais do que uma simples festa, a reunião festiva deste ano reafirmou o compromisso perene de preservar a história e os fortes laços que ligam centenas de indivíduos desta grande ascendência.

Trajetória iniciada na Itália

A trajetória da família Zucco, em solo brasileiro, começou quando seus antepassados deixaram a Itália, guiados pela esperança de recomeçar e pela coragem de enfrentar os desafios de uma nova vida.

Ao se estabelecerem em Brusque, encontraram outros imigrantes, interagiram com os povos originários e dividiram espaços com comunidades que chegaram ao país em condições adversas.

Ao longo das décadas, construíram vínculos duradouros e entrelaçaram a história da descendência Zucco à diversidade que compõe a rica e complexa tapeçaria social brasileira.

Perpetuando gerações

A trajetória, que se consolidou com Antônio Bortolo Zucco e Eva Minella, ganhou notável continuidade através de Ângelo Henrique (1884–1959) e Henriqueta Tereza (1886–1964), ambos já nascidos em solo brasileiro.

O casal gerou 14 filhos, deixando um legado impressionante que hoje ultrapassa 800 sucessores, dispersos por Brusque e diversos outros estados brasileiros e, inclusive, por variados países.

Primeiro encontro em Brusque

Desde 1975, quando o Monsenhor Augusto Zucco concebeu o primeiro grande encontro, o grupo passou a se reunir anualmente.

O propósito sempre foi claro: manter viva a memória, os valores e o profundo sentimento de pertencimento entre seus membros.

Meio século depois, essa tradição persiste inabalável, como um poderoso testemunho de que os vínculos de parentesco são, de fato, capazes de atravessar o tempo e unir gerações.

Neste ano, pois, o evento, uma vez mais, emocionou e fortaleceu a conexão entre todos os presentes.

Um dia verdadeiramente especial, feito para ser intensamente vivido, lembrado e eternamente guardado na memória coletiva de um povo.

Fotos eternizam o momento

Brusque em festa

