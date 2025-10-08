Fanfarra da escola cívico-militar do Paquetá conquista bicampeonato catarinense

A fanfarra da Escola Cívico-Militar Paquetá, de Brusque, conquistou no sábado, 4, o bicampeonato catarinense na categoria Banda de Percussão Sinfônica, faixa etária Infanto-Juvenil.

A conquista ocorreu durante o 17º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, realizado em Caçador, no Oeste de Santa Catarina. O evento é promovido anualmente pela Associação de Bandas e Fanfarras do Vale do Itajaí (Abafavi).

Sob a regência do maestro Wilson Schmidt Junior e coordenação conjunta do professor Guilherme Alberto Rinaldi, os jovens músicos apresentaram duas obras brasileiras.

Uma é o clássico do chorinho, “Carinhoso”, de Pixinguinha. Já a segunda peça musical foi “Coisas Que o Lua Canta”, um pot-pourri em homenagem a Luiz Gonzaga, considerado o “pai do baião”.

A fanfarra alcançou cerca de 80% da pontuação máxima, superando a Banda Municipal de Schroeder, adversária direta na categoria.

A vitória garantiu o bicampeonato estadual, já que a fanfarra havia sido campeã estadual também em 2024, quando competiu na categoria Infantil, no município de Schroeder.

“É emocionante ver o crescimento desses alunos, muitos dos quais iniciaram o aprendizado há poucos meses e hoje já tocam com tanta sensibilidade e técnica. Essa conquista é de todos”, afirma o maestro Wilson Schmidt Junior.

Já a diretora da Escola Cívico-Militar Paquetá, Anívia Otto, ressaltou o orgulho em ver o nome de Brusque novamente entre os destaques do estado.

“A fanfarra representa o espírito da nossa escola: união, civismo e excelência. Ver nossos alunos levando o nome de Brusque e da Escola Paquetá a outras cidades com tanto talento e comprometimento é motivo de grande orgulho”, comenta.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

