Fanfarra da Escola Cívico Militar Paquetá, de Brusque, é campeã no Concurso de Bandas de Gaspar

A Fanfarra da Escola Cívico-Militar Paquetá se destacou no 37º Concurso de Bandas e Fanfarras de Gaspar (SC), realizado no último sábado, 19.

Além de ser campeã na categoria Banda de Percussão com Instrumentos Melódicos Simples (infanto-juvenil), a corporação conquistou a terceira melhor pontuação geral entre todas as categorias de bandas de percussão do evento e a sétima melhor performance dentre todos os grupos participantes.

Apesar de competir em uma faixa etária mais jovem, a fanfarra obteve notas comparáveis às de grupos mais experientes.

A pontuação total da apresentação foi de 499,3 pontos, (quase 90% do total possível), evidenciando a qualidade musical e o preparo dos estudantes.

Além da precisão rítmica e harmônica, o repertório da Fanfarra da Escola Cívico-Militar Paquetá emocionou o público com clássicos da música brasileira, como “Carinhoso”, de Pixinguinha, e “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

A escolha das músicas buscou valorizar o apelo cultural da apresentação e arrancou aplausos do público presente.

O projeto é mantido pela escola e desenvolvido de forma voluntária pelos maestros Wilson Schmidt Junior e Guilherme Alberto Rinaldi, com o apoio de outros entusiastas do meio bandístico que atuam na formação musical e na preparação dos alunos ao longo do ano.

Para a diretora da escola, Anivia Otto, o resultado é motivo de orgulho.

“A conquista mostra que, com dedicação, disciplina e incentivo, é possível alcançar grandes feitos, mesmo com pouca idade. Nossos alunos superaram todas as expectativas e mostraram que são capazes de competir de igual para igual com bandas mais experientes. É uma vitória que vai muito além dos troféus”, destacou.

Agora a corporação brusquense começa a sua preparação para a participação no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, que será realizado no final de novembro, em Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Para tanto, a escola prepara uma série de eventos que buscam arrecadar recursos para a participação no evento, algo que não acontece com uma fanfarra brusquense desde o ano de 2012.

