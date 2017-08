Fanfarra João Boos, de Guabiruba, conquista concurso interestadual

A Fanfarra da Escola de Educação Básica João Boos (Fanjob) permanece invicta. Desde a sua reativação, em meados de 2016, o grupo de Guabiruba conquistou o primeiro lugar em todos os campeonatos que disputou, nunca sozinha na categoria. Não foi diferente em União da Vitória (PR), durante o último sábado, 26 de agosto, na 27ª edição do Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras (Cinfaban).

Com 214 pontos anotados, cinco a mais do que a corporação musical Gralha Azul, de General Carneiro (PR), segunda colocada, e 34 a mais que a Fanfarra Municipal de Paiçandu (PR), que ficou com a terceira posição, a Fanjob se tornou a única banda catarinense de percussão a trazer o tão disputado troféu.

“É uma alegria imensa verificar que tanto trabalho, tanto esforço para conseguir recursos para o transporte, valeu a pena. Só de participar já seria uma vitória, mas ficamos muito honrados de trazer mais este título para a cidade de Guabiruba, que acolhe a Fanjob com muito carinho”, ressalta o maestro e coordenador da equipe, Wilson Schmidt Junior.

Apesar de concorrer sozinho na categoria balizador sênior, o dançarino Jocemar Ortiz, da Fanjob, gabaritou a sua planilha, conquistando 60 pontos, ou seja, a maior nota no Cinfaban em todas as faixas etárias de balizas e balizadores.

O próximo desafio da Fanjob é o Confabansul, concurso que ocorrerá em Taió no dia 30 de setembro. O diferencial desta competição é a premiação em dinheiro para as bandas campeãs. A corrida por recursos começa desde já.

“É mais um desafio que com a ajuda do empresariado com certeza vamos conseguir superar. Será a competição, talvez, mais disputada de nosso calendário. Mas vamos conseguir”, enfatiza Schmidt.

Catarinenses na disputa

Ao todo, as bandas de percussão Ivo D’Aquino, de Gaspar, e Vanguarda Catarinense, de Barra Velha, além da banda marcial João Fernando Sobral, de Porto União, representaram o estado de Santa Catarina no 27º Cinfaban.