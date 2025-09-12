“Fará muita falta”: amigos se despedem de motociclista que morreu em acidente no Guarani, em Brusque
Ele tinha 53 anos
Amigos se despediram de Fábio Caetano Pereira, de 53 anos, que morreu em um acidente no bairro Guarani, em Brusque, no início da tarde desta sexta-feira, 12. As redes sociais receberam diversas mensagens de solidariedade de colegas de trabalho de Fábio.
Ele era advogado e atuava como servidor efetivo de Brusque há quase três décadas. Outro advogado que trabalhou com Fábio o descreveu como um “profissional exemplar e um amigo querido por todos”. Outro disse que ele “fará muita falta”.
Um colega de trabalho lamentou a morte de Fábio e disse: “Ontem ainda falamos sobre a moto ao final do expediente”.
Uma mulher escreveu que Fábio “parecia estar tão feliz ao lado da esposa, curtindo a vida”. Já outro homem disse que é difícil acreditar na morte do amigo. “Há poucos dias estávamos conversando sobre tanta coisa boa e hoje essa notícia. Descanse em paz, compadre”, publicou.
“Tive o prazer de ter você como aluno na Unifebe. Inteligente e educado. Fique com Deus”, postou outro homem nas redes sociais. Uma mulher disse que Fábio era “uma pessoa maravilhosa, sem igual”.
Em nota, a Prefeitura de Brusque também lamentou a morte de Fábio. Ele atuou em diversos setores, entre eles Procuradoria, Licitações, Ouvidoria e, mais recentemente, no setor de Desenvolvimento Econômico. Leia o restante da nota:
“Com 53 anos, Fábio dedicou grande parte de sua vida profissional ao serviço público, atuando como servidor efetivo desde 1995. Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos e colegas, prestando condolências e reconhecendo a relevância de sua dedicação e compromisso com Brusque”.
O caso aconteceu por volta das 12h20, na rua General Osório. Fábio pilotava uma motocicleta Yamaha Drag-Star e acabou ficando preso debaixo do pneu do caminhão.
Conforme apurado pela reportagem com testemunhas, ambos iriam entrar na rua Ernesto Bianchini. Porém, quando o semáforo abriu, o motociclista teria ultrapassado o caminhão pelo lado direito e, ao ficar à frente do veículo, acabou sendo atingido.
O motorista do caminhão, que permaneceu no local até a chegada das autoridades, relatou que não viu o motociclista. A Polícia Militar, a Polícia Científica, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foram acionados para a ocorrência. Por causa do acidente, o trecho registrou congestionamento e filas.
