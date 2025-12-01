Farmácia Básica de Brusque realiza ação para identificar casos de hipertensão e diabetes nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 2 de dezembro, a Farmácia Básica da Secretaria de Saúde de Brusque, localizada na rua Prefeito Germano Schaeffer, no Centro I, realizará uma nova etapa do ciclo do Serviço de Cuidado Farmacêutico. Das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, serão oferecidos serviços de aferição da pressão arterial e teste de glicemia capilar.

Os pacientes também poderão agendar consultas com a farmacêutica para esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o uso correto dos medicamentos.

“O que nós observamos nas ações realizadas em 2024 é que cerca de 40% desses pacientes atendidos estavam fazendo o uso incorreto de alguns de seus medicamentos. Então, com isso, a Secretaria de Saúde tem a preocupação de oferecer aos seus usuários, além do acesso ao medicamento, qualidade nos seus tratamentos medicamentos”, comentou a diretora de Atenção Farmacêutica, Patrícia Bernardi Sassi.

A ação surgiu após a equipe identificar aumento no número de pacientes com níveis elevados de glicemia e pressão alta sem diagnóstico prévio.

O serviço é promovido mensalmente, nos dias de maior movimento na Farmácia Básica de Brusque.

