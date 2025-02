Farmácia Básica irá oferecer serviços para detectar hipertensos e diabéticos em Brusque; saiba quando

No dia 5 de março, a equipe da Farmácia Básica de Brusque realizará a primeira ação do ano do ciclo de Serviço de Cuidado Farmacêutico. Durante o dia, serão oferecidos serviços de medição da pressão arterial e teste de glicemia capilar.



O serviço surgiu após a equipe identificar um aumento no número de pacientes com níveis elevados de glicemia e pressão alta sem diagnóstico prévio.

A ação está prevista para ocorrer mensalmente, aproveitando o dia de maior fluxo na Farmácia Básica. A última edição foi realizada em dezembro.

Atendimentos

Com uma média de 600 atendimentos diários, a Farmácia observou uma grande demanda de usuários que retiram medicamentos de uso contínuo, mas sem diagnóstico de diabetes ou hipertensão.

Para amenizar esse cenário, os pacientes com alterações detectadas durante a triagem serão encaminhados à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

“Os usuários vão poder tirar dúvidas com o farmacêutico sobre os seus tratamentos, sobre os seus medicamentos utilizados. São avaliações iniciais que servem de triagem para eventuais consultas farmacêuticas ou encaminhamento para consultas médicas nas unidades de saúde”, diz a diretora de atenção farmacêutica, Patrícia Bernardi Sassi.

“O que nós observamos nas ações realizadas em 2024 é que cerca de 40% desses pacientes atendidos estavam fazendo o uso incorreto de alguns de seus medicamentos. Então, com isso, a Secretaria Municipal de Saúde tem a preocupação de oferecer aos seus usuários, além do acesso ao medicamento, então a qualidade nos seus tratamentos medicamentos”, finaliza Patrícia

