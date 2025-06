Fãs criam outdoor em comemoração ao aniversário do grupo musical sul-coreano BTS em Blumenau

Fãs do grupo musical sul-coreano BTS que moram em Blumenau criaram um outdoor para homenagear os artistas. O painel publicitário foi colocado na rua Benjamin Constant, no bairro Vila Nova, desde a última semana.

O painel foi criado em comemoração aos 12 anos de carreira do grupo BTS. A ação foi organizada pelo BTflyS Armygas, um grupo de fãs da banda em Blumenau e região. “Army” é o nome dado aos fãs do BTS.

Além de celebrar os 12 anos de trajetória do grupo, o outdoor também marca um momento muito aguardado: a saída dos sete integrantes do BTS do serviço militar obrigatório. “Mais do que uma homenagem, é um presente para o fandom, para cada Army que segurou a mão do BTS nos altos e baixos”, contou Jéssika, uma das administradoras do grupo.

O BTflyS Armygas surgiu quando quatro moradoras de Blumenau se conheceram em um grupo nacional de fãs e decidiram se encontrar pessoalmente. Duas delas, com forte entrosamento desde o início, resolveram criar um grupo local, que batizaram como BTflyS Armygas.

Hoje, o grupo reúne mais de 200 fãs e foi oficializado no dia 14 de maio de 2024. Uma das primeiras fundadoras seguiu outro caminho, mas Natiele persistiu e, com isso, “a Rô entrou como adm, cheia de amor para oferecer. Depois, me juntei a elas e, na sequência, vieram Cheila e Maiara. Hoje somos cinco administradoras que cuidam desse grupo”, relata Jéssika.

Além de compartilhar notícias sobre o BTS, o grupo também vive junto os “surtos por comebacks”, choros e alegrias com a banda, promovendo encontros e eventos presenciais que reforçam a conexão entre os fãs.

