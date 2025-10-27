Favoritos avançam e semifinais do Amador de Guabiruba são definidas
Jogos das quartas de final aconteceram neste domingo, 26
Os duelos das quartas de final do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba foram realizados neste domingo, 26, com os favoritos avançando.
Os dois primeiros colocados dos grupos da primeira fase estão nas semifinais. O Olaria, detentor do título, goleou o Planície Alta por 5 a 1. Já o 10 de Junho bateu o Cruzeiro por 3 a 1. Além disso, o São Pedro bateu o Continental por 1 a 0 e o Lageadense eliminou o Samaritanos com triunfo por 2 a 1.
As semifinais serão em jogos de ida e volta. As primeiras partidas acontecem no dia 9 de novembro.
Jogos de ida
Domingo, 9
9h15 Lageadense x São Pedro
14h45 10 de Junho x Olaria
Jogos de volta
Domingo, 16
9h15 Olaria x 10 de Junho
14h45 São Pedro x Lageadense
