Favoritos avançam e semifinais do Amador de Guabiruba são definidas

Os duelos das quartas de final do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba foram realizados neste domingo, 26, com os favoritos avançando.

Os dois primeiros colocados dos grupos da primeira fase estão nas semifinais. O Olaria, detentor do título, goleou o Planície Alta por 5 a 1. Já o 10 de Junho bateu o Cruzeiro por 3 a 1. Além disso, o São Pedro bateu o Continental por 1 a 0 e o Lageadense eliminou o Samaritanos com triunfo por 2 a 1.

As semifinais serão em jogos de ida e volta. As primeiras partidas acontecem no dia 9 de novembro.

Calendário das semifinais

Jogos de ida

Domingo, 9

9h15 Lageadense x São Pedro

14h45 10 de Junho x Olaria

Jogos de volta

Domingo, 16

9h15 Olaria x 10 de Junho

14h45 São Pedro x Lageadense

