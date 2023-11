O que começou como um sonho de uma pista de pouso se tornou um moderno aeródromo, que está em expansão e melhorias continuadas. Até o final de 2024, a Fazenda Aero Amil, localizada em Brusque, á uma pista maior de pouso e decolagem, com padrões internacionais e capacidade de atender aeronaves de maior performance.

O fundador e proprietário deste sonho, Amilton Reis, avalia o momento como fundamental na história do empreendimento, sob intenso trabalho e dedicação. No início , o empresário esteve presente na Aviatrade, feira de aviação em São Paulo, na qual fez a prospecção de diversos negócios que devem integrar o planejamento dos próximos anos. Até mesmo uma linha aérea comercial está sendo estudada.

, a estrutura já conta com área social, restaurante, museu, capela ecumênica, espaço gourmet, oficinas de aviões e helicópteros e escolas de aviação. Em entrevista, Amilton Reis relata as origens da Fazenda Aero Amil, explica as atividades atuais e vislumbra tanto os planos em execução quanto os objetivos para o futuro.

1 – Quando e como surgiu a ideia de construir um aeroporto?

Em 2012, iniciei o curso de piloto de avião. Tinha um sonho antigo de pilotar um monomotor e, no primeiro dia de curso, já fiz uma hora de voo prático. No segundo dia, comprei um monomotor e poucos dias depois tive a ideia de construir uma pista de pouso. A intenção era comprar um terreno para a construção de uma pista de sítio em grama.

Pelo prazer de voar e pela admiração pela aviação, digo que minha mente expandiu para um patamar mais alto: uma pista de pouso para meu monomotor. Foi uma época intensa, eu estava “a mil” com a aviação…

Já em 2013, com parecer favorável da Anac, com consulta de viabilidade para aeroporto e das licenças de terraplanagem e supressão de vegetação expedidas pela Prefeitura de Brusque, iniciamos as obras.

2 – Você idealizou e construiu todo o empreendimento?

Idealizei o aeródromo com uma pista de grama, mas no decorrer dos trabalhos de terraplanagem, a ideia foi evoluindo para um aeródromo comercial. Foram anos de dedicação, muito trabalho e suor. Fizemos a maior movimentação de terra permitida pela Fundação do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque. Minha família até me chamava de João de Barro. A atenção era toda voltada para a transformação do projeto.

3 – Como surgiu o nome?

A estrada geral Abraão de Souza e Silva é conhecida como Estrada da Fazenda. Quando iniciamos os primeiros estudos, apenas dizíamos que íamos “lá na fazenda”.

O terreno está em nome da administradora de bens, “Amil Empreendimentos e Participações Ltda”. Então, a primeira placa de referência do imóvel dizia “Fazenda Amil”. Ao fazermos o registro na Anac, fizemos a alteração para “Fazenda Aero Amil”.

4 – Qual a finalidade de um aeródromo?

Atender os amantes da aviação esportiva, deslocamentos mais rápidos de aviões menores e os profissionais que precisam de aeronaves para o trabalho. O aeródromo encurta distâncias, aproxima pessoas e transporta riquezas.

Além disso, tem função de gerar empregos de boa qualidade e atrair jovens à atividade aeronáutica.

5 – Há também funções e disponibilidade de cunho social?

O aeródromo é considerado um empreendimento de interesse público por lei municipal. Está apto para ser um instrumento importante para o atendimento de diversas emergências que possam assolar o município e a região, e, também, para o transporte de pessoas feridas ou doentes que precisem de atendimento especializado e rápido, que às vezes só é encontrado nos grandes centros.

Também estamos disponíveis a aeronaves do governo estadual, de forças de segurança e autoridades políticas, por exemplo. Temos recebido, por exemplo, aeronaves King Air C-90, do Estado de Santa Catarina. São UTIs móveis que fazem transporte de pessoas a hospitais. Desta forma, a Fazenda Aero Amil é um verdadeiro patrimônio de Brusque.

6 – Quem pode fazer uso da pista e do complexo aeronáutico?

Como é um complexo privado, é necessário autorização prévia para pouso e decolagem, com exceção dos pousos de emergência e das atividades de quem possui aeronaves angariadas na Fazenda Aero Amil. Quem é membro pode usufruir de todo o complexo aeronáutico.

7 – Qualquer pessoa pode conhecer a Fazenda Aero Amil?

Por padrão, o portão de acesso está sempre fechado. Contudo, os admiradores da aviação e quem quer observar o complexo sempre podem entrar em contato conosco. Ver de perto os hangares, as oficinas de aviões e helicópteros, os pousos e decolagens.

Teremos muito prazer em compartilhar momentos, contemplar a beleza, a harmonia, a praticidade e a qualidade de vida. Temos também o “quintal da fazenda”, com pomar, lago, galpão e rancho rústico, museu, capela e mais.

8 – Como estão os negócios da Fazenda?

Acreditamos no futuro, no Brasil e no crescimento da aviação, tanto desportiva quanto profissional. Neste ano, estamos fazendo jus ao nome, operando “a mil”. Em meio a turbulências e bombardeios, apenas me dediquei ainda mais, com todas as forças para a expansão do empreendimento, tanto na parte física quanto na administrativa, rumo a uma notável transformação. Os resultados já são visíveis, com organização, limpeza, requinte, qualidade e crescimento.

9 – Do que se trata a expansão da pista de pouso? Qual a previsão de conclusão das obras?

Temos uma pista de 900 metros que passará a ser de 1.330 m de comprimento. Uma pista dupla com indicação de pouso na cabeceira 33 e, de pouso, na cabeceira 15.

Será uma pista diferenciada, de nível mundial, sendo ascendente para a cabeceira 15, 15, com inclinação aceitável para aviação. A pista passará por correção de ondulações e total revitalização, com balizamento noturno e indicador de pressão da trajetória de aproximação.

Desta forma, estaremos preparados para receber aeronaves de maior performance, como, por exemplo, da aviação executiva. A intenção é finalizar as obras até o fim de 2024. Será um bom motivo para brindar a reinauguração do aeroporto, talvez com a conclusão da pavimentação da Estrada Geral da Fazenda por parte da Prefeitura de Brusque.

10 – E quais são os planos a médio e longo prazo?

Buscamos parcerias de empresas aéreas para instalação e operação na Fazenda Aero Amil. Em , estive na Aviatrade, em São Paulo, buscando parcerias comerciais para fomentar as operações aéreas. Digo que plantei sementes de futuros negócios. Poderemos , por exemplo, uma linha aérea Brusque-São Paulo. As tratativas deste novo e importante negócio estão sendo analisadas.

11 – Por fim, quais suas visões para este empreendimento?

Ser uma referência entre aeroportos privados;

uma pista de pouso e decolagem eficiente para aeronaves de maior performance;

Fazer a cidade de Brusque se destacar no meio aeronáutico.

Como já disse Santos Dumont, “voar é preciso”. Por isso, estamos expandindo para receber um público para o qual voar será algo cada vez mais necessário e indispensável.